VIDEO | Gol e sintesi partita Sampdoria-Bologna 1-2, gol di Barrow, Orsolini e Bonazzoli

La Sampdoria perde ancora. Tre ko su tre nel post lockdown, tutti per 2-1, ma questo pesa molto di più degli altri. Un match che sembrava da pareggio, primo tempo soporifero, ripresa leggermente più vivace, ma in tre minuti la Samp, visibilmente stanca, si complica la vita prima col rigore decretato per fallo di Murru su Orsolini e realizzato da Barrow. Poi proprio per il raddoppio di Orsolini. Nel finale Bonazzoli accorcia le distanze, forcing nel recupero, ma il risultato non cambierà. Ora testa al Lecce, un vero e proprio spareggio salvezza.

Ranieri sorprende tutti riproponendo La Gumina al posto di Bonazzoli. Per il resto out Ramirez, Depaoli titolare. Primo tempo molto equilibrato, un'occasione per parte. La prima è del Bologna, con Audero che si oppone alla grande sulla conclusione ravvicinati di Sansone sugli sviluppi di un piazzato. La risposta blucerchiata è affidata proprio a La Gumina, buon diagonale su invito di Gabbiadini, Skorupski pare. Giusto 0-0 all'intervallo.

La ripresa si apre con lo stesso copione del primo tempo, gara equilibrata, Mihajlovic cambia qualcosina, Ranieri aspetta. L'attesa non paga, anzi, i blucerchiati iniziano a soffrire la freschezza di Barrow e vanno verso i tre minuti di blackout. Al 72' contatto in area tra Murru e Orsolini, il terzino blucerchiato sembra voler evitare l'impatto, ma per l'arbitro non ci sono dubbi: rigore. Dal dischetto proprio Barrow non sbaglia. La Samp subisce il colpo e tre minuti dopo capitola su una discesa di Barrow che entra troppo facilmente in area, cross per Orsolini che anticipa tutti di testa e chiude il match. Notte fonda. A questo punto Ranieri cambia tutto, e proprio da una discesa del neo entrato Augello parte il cross per la testa dell'altro neo entrato, Bonazzoli. Match riaperto, ma manca pochissimo. In realtà tempo ce ne sarebbe ancora, setti minuti di recupero, la Samp si getta in avanti, Colley, attaccante aggiunto, sfiora il pareggio in due occasioni, poi ci prova Ramirez direttamente da corner colpendo il palo. Ma il risultato non cambia. La Sampdoria perde ancora, tre su tre dopo questo lock down, ora la sfida di mercoledì a Lecce sarà semplicemente vitale.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-BOLOGNA 1-2

Reti: 72' Barrow (rig.), 75' Orsolini, 88' Bonazzoli

SAMPDORIA: Audero 6; Bereszynski 5.5 (80' Augello 6.5), Colley 6, Tonelli 5.5 (74' Yoshida 5.5), Murru 5 (80' Leris sv); Depaoli 5, Vieira 6, Ekdal 5, Linetty 5.5 (80' Ramirez sv); Gabbiadini 6, La Gumina 5.5 (72' Bonazzoli 6.5). All. Ranieri 5.

BOLOGNA: Skorupski 6; Tomyasu 6, Bani 6, Danilo 6, Dijks 6; Poli 6 (54' Schouten 6), Medel 6 (83' Dominguez sv); Orsolini 7, Soriano 5.5 (87' Svanberg sv), Sansone 5.5 (54' Barrow 7.5); Palacio 5.5 (87' Cangiano sv). All. Mihajlovic 6.5.

Arbitro: Doveri.

Note: ammoniti Ekdal, Medel, Tonelli e Depaoli.