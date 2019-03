Video gol e sintesi partita Sampdoria-Atalanta 1-2, gol di Zapata, Quagliarella e Gosens

Sconfitta pesante per la Sampdoria in chiaver europea. A Marassi vince l'Atalanta 2-1. Primo tempo senza reti e con poche occasioni da gol. Nella ripresa la gara si accende con il vantaggio dell'ex Zapata, il pareggio di Quagliarella su rigore e il raddoppio di Gosens. Super Gollini nel finale, non basta il forcing blucerchiato.

Primo tempo bloccato, partita divertente, ma con poche occasioni. La prima capita ad Ekdal, ma il diagonale è fuori. Risponde l'Atalanta con Zapata, gran giocata di Ilicic per Mancini, cross in mezzo e colpo di testa del colombiano di poco fuori. Al 41' l'occasione migliore con Linetty che si presenta solo davanti a Gollini, super parata del portiere. Si fa male Saponara, problema muscolare, dentro Ramirez. Intervallo.

Nella ripresa succede di tutto, palo di Gosens al 48', ma al 50' l'Atalanta passa con Ilicic che duetta con Gomez, Zapata salta secco Sala e tira sporco superando Audero: 1-0. Altro problema muscolare per la Samp, si ferma anche Sala, entra Bereszynski. Reazione importante dei blucerchiati e al 65' ingenuità di Gomez che affossa in area Ramirez. Rigore. Gasperini non ci sta e viene allontanato per proteste. Al rientro negli spogliatoi il tecnico viene a contatto anche con un dirigente blucerchiato. Bisognerà far luce su questo episodio. Dal dischetto Quagliarella fa 20 in campionato e stacca Cristiano Ronaldo. La Samp però non tiene in mano la gara e ci vuole un super Audero al 77' per fermare la conclusione del neo entrato Pasalic. Ma il gol è nell'aria e dopo un minuto Ilicic serve Hateboer, cross basso, arriva in spaccata sul secondo palo Gosens che deposita in rete. 2-1. Assalti Samp, dentro anche Defrel, ma l'occasione migliore capita ad Ekdal, Gollini si supera. Finisce qui. Sconfitta pesante per la Samp in chiave europea. Ora serve il riscatto immediato sabato sul campo del Sassuolo.

Approfondimenti Sampdoria Atalanta diretta streaming 10 marzo

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-ATALANTA 1-2

Reti: 50' Zapata, 67' Quagliarella (rig.), 77' Gosens

Sampdoria: Audero 6; Sala 5 (59' Bereszynski 5), Andersen 6, Colley 6, Murru 5; Ekdal 6.5., Praet 6, Linetty 6 (84' Defrel sv); Saponara 5.5 (45' Ramirez 6); Gabbiadini 5.5, Quagliarella 6.5. All. Giampaolo 5.5.

Atalanta: Gollini 7; Mancini 6.5, Djimsiti 6, Masiello 6; Hateboer 6.5, De Roon 6, Freuler 6, Gosens 7 (93' Palomino sv); Gomez 5.5 (73' Pasalic 6); Ilicic 7 (87' Castagne sv), Zapata 6.5. All. Gasperini 6.5.

Arbitro: Fabbri.

Note: ammoniti Murru, Ramirez, Zapata e Freuler; allontanato Gasperini al 66' per proteste.