VIDEO | Gol e sintesi partita Parma-Sampdoria 2-3, gol di Gervinho, Chabot, Quagliarella, Bonazzoli e autogol Bereszynski

Pazza Samp a Parma e ora si può dire: è salvezza. I blucerchiati giocano un solo tempo al Tardini, ma quello giusto e ribaltano il match da 0-2 a 3-2. Pessimo primo tempo con Gervinho che porta subito avanti i ducali e Bereszynski che deposita nella propria rete il cross di Kulusevski. Nella ripresa Ranieri cambia tanto, fuori Ramirez e Depaoli, dentro Bonazzoli e Maroni, e la partita cambia. Chabot accorcia sugli sviluppi di un corner, Quagliarella si inventa un gol dei suoi per il 2-2. Poi splendida combinazione con Bonazzoli che manda in porta il talentino blucerchiato al sesto gol stagionale. Samp a 41 punti, è salvezza. Ora il derby, mercoledì è già vicinissimo.

PRIMO TEMPO Ranieri lascia fuori i diffidati Colley e Linetty, si rivede Chabot, mentre in attacco tocca a Quagliarella con Ramirez. Primo tempo pessimo, Gervinho la sblocca irridendo Bereszynski, Kulusevski, con la complicità del polacco, raddoppia al 40'. Samp non pervenuta, Audero salva il tris.

SECONDO TEMPO Ranieri fa i cambi e la partita cambia. Su corner accorcia le distanze Chabot, al primo gol in Serie A. La Samp sembra un'altra squadra e al 69' pareggia con la percussione di Thorsby che al limite l'appoggia a Quagliarella, tiro a giro stupendo del capitano: 2-2. Gol pazzesco. La Samp ne ha di più e al 78' arriva il meritatissimo 3-2 con, sempre lui, Bonazzoli: uno-due con Quagliarella, l'ex attaccante dell'Inter non sbaglia e realizza il sesto gol in campionato. Il gol del sorpasso, il gol che mette la parola fine alla salvezza. E ora, mercoledì, il derby.

TABELLINO E VOTI

PARMA-SAMPDORIA 2-3

Reti: 18' Gervinho, 40' Bereszynski (aut.), 48' Chabot, 69' Quagliarella, 78' Bonazzoli

PARMA: Sepe 5.5; Laurini 5.5, Iacoponi 5, Gagliolo 5 (79' Siligardi sv), Pezzella 5.5; Hernani 6 (63' Barillà 5.5), Brugman 6, Kurtic 5 (79' Dermaku sv); Kulusevski 6.5, Caprari 6 (63' Inglese 5), Gervinho 6.5 (82' Karamoh sv). All. D'Aversa 5.

SAMPDORIA: Audero 6.5; Bereszynski 4.5, Yoshida 5.5, Chabot 6.5, Murru 6; Depaoli 5.5 (46' Maroni 6.5), Thorsby 6.5, Ekdal 6, Jankto 6.5; Quagliarella 7.5 (91' Gabbiadini sv), Ramirez 5 (46' Bonazzoli 7). All. Ranieri 6.5.

Arbitro: Calvarese.

Note: ammonito Ekdal.