Video gol e sintesi partita Parma-Genoa 5-1, gol di Kucka, Pinamonti, Kulusevski e tripletta di Cornelius

Disastro Genoa. Il grifone crolla 5-1 a Parma al termine di una prestazione indecorosa. Venti minuti buoni, poi la difesa improvvisata inizia a fare danni. Kucka colpisce al 38', poi si scatena il neo entrato Cornelius con due gol prima dell'intervallo e uno in avvio di ripresa. Pinamonti, subentrato a Pandev, accorcia. Kulusevksi su erroraccio di Ankersen la chiude nel finale. 5-1 Parma, Genoa penultimo, dietro solo la Samp. Andreazzoli traballa ancora.

Primo tempo disastroso del Genoa, il Grifone gioca bene i primi 20 minuti, impensierendo anche Sepe con uno scatenato Pandev e una deviazione da due passi di Goldaniga, ma dal 28' arriva il black-out. 1-0 Kucka porta in vantaggio i suoi su assist di Kulusevski, Cornelius raddoppia dopo 4 minuti con un colpo di testa su assist di Scozzarella. Quattro minuti più tardi arriva anche il tris, ancora Cornelius, con una difesa rossoblù immobile.

Ci voleva una ripresa diversa, e invece inizia esattamente come era finito il primo tempo, ovvero con il gol di Cornelius per l'incredibile 4-0. Pinamonti, subentrato all'intervallo a Pandev, la riapre subito. Ma è un Genoa in totale confusione. Dentro anche Ankersen e Jagiello e proprio Ankersen regala il pallone del 5-1 a Kulusevski. Vince il Parma 5-1, Genoa penultimo e atteso dalla fondamentale sfida interna di sabato sera contro il Brescia. Ci sarà ancora Andreazzoli? La domanda è lecita. A Preziosi l'ardua sentenza.

TABELLINO E VOTI

PARMA-GENOA 5-1

Reti: 38' Kucka, 42', 46' pt e 51' Cornelius, 52' Pinamonti, 79' Kulusevski

Parma: Sepe 6.5; Darmian 6, Iacoponi 6, Dermaku 6.5 (75' Pezzella 6), Gagliolo 6; Barillà 6.5, Scozzarella 7 (62' Hernani 6), Kucka 7; Gervinho 6.5, Inglese sv (12' Cornelius 8.5), Kulusevksi 7.5. All. D'Aversa 7.

Genoa: Radu 5; Goldaniga 4 (54' Ankersen 4), Zapata 4, El Yamiq 4; Ghiglione 5.5, Schone 5 (71' Jagiello 5.5), Lerager 5, Radovanovic 5, Pajac 4.5; Kouamè 5, Pandev 5 (46' Pinamonti 6). All. Andreazzoli 4.

Arbitro: Valeri.

Note: ammoniti Radovanovic, Scozzarella e Kouamè.