Video gol e sintesi partita Parma-Genoa 1-0, gol di Kucka

Un gol contestato dell'ex Kucka fa terminare la serie positiva di risultati del Genoa. Vince il Parma 1-0, primo tempo bloccatissimo, nella ripresa meglio il Grifone, ma un angolo molto dubbio nasce il batti e ribatti che porta alla rete l'ex centrocampista rossoblù, che non esulta. Silent-check per un tocco di mano dell'altro ex, Luca Rigoni, ma l'arbitro non torna sui propri passi. Nel finale occasione clamorosa sprecata da Gervinho. Vince il Parma, ma non mancheranno le polemiche.

Primo tempo con pochissime occasioni da gol. Ci prova il Parma con Inglese, ma niente di più. Jandrei, all'esordio stagionale, non viene mai impensierito.

Nella ripresa il Genoa prova a spingere, occasione per Lerager su buona sponda di Sanabria, ma l'ex Bordeaux ciabatta la conclusione. Prandelli prova a cambiare con Rolon per Bessa, ma al 78' arriva il gol decisivo e molto contestato. Angolo a dir poco dubbio, battuta di Di Marco, Kucka inzucca, traversa piena, Luca Rigoni colpisce il palo sulla ribattuta, ci pensa ancora l'ex di turno a superare Jandrei. Silent-check per un sospetto colpo di mano di Luca Rigoni, ma il Var convalida. Sarà l'episodio che deciderà il match. Prandelli prova cambiare con Pandev, ma non ci sarà nulla da fare. Anzi, sarà di Gervinho l'occasione clamorosa, ma l'ivoriano sprecherà tutto a porta vuota dopo un'azione personale. Finisce qui. Vince il Parma 1-0. Ora testa alla prossima, Genoa-Juventus. Lunch-match a caccia di impresa.

TABELLINO E VOTI

PARMA-GENOA 1-0

Rete: 78' Kucka

Parma: Sepe 6; Dimarco 6.5 (84' Bastoni sv), Gagliolo 6, Alves 5.5, Iacoponi 5.5; Kucka 7, Scozzarella 5.5 (71' Biabiany 6), Rigoni 6.5; Siligardi 6.5 (86' Sierralta sv), Gervinho 5.5, Inglese 6. All. D'Aversa.

Genoa: Jandrei 6; Pereira 6 (86' Lapadula sv), Zukanovic 6.5, Romero 6, Criscito 6; Lerager 5.5, Radovanovic 5 (81' Pandev sv), Bessa 5.5 (74' Rolon 6); Lazovic 5.5, Sanabria 6, Kouamè 5. All. Prandelli 5.5.

Arbitro: Sacchi.

Note: ammoniti Radovanovic, Scozzarella e Bruno Alves.