Video gol e sintesi partita Napoli-Sampdoria 3-0, gol di Milik, Insigne e Verdi

Basta un minuto di black out per cadere al San Paolo. La Sampdoria cede 3-0 al Napoli subendo due reti nel giro di 60 secondi tra il 25' e il 26' del primo tempo e il rigore del tris ad un minuto dal termine. Sblocca Milik, la chiude Insigne dopo pochissimo. Nel finale rigore concesso col Var per mano di Andersen (l'arbitro aveva fischiato punizione dal limite). Si interrompe così a 11 la striscia di Quagliarella, che dopo aver eguagliato Batistuta per il numero di giornate consecutive con gol, non riesce a superarlo. Troppo difficile reagire a questo doppio colpo subito contro una squadra così forte. La Samp torna a Genova senza punti, ma niente drammi, testa alla sfida di domenica contro il Frosinone.

Primo tempo con poche occasioni fino ai due gol, con Milik che sblocca sfuggendo alla marcatura di Andersen e spedendo in rete un cross basso di Callejon; un minuto dopo ci pensa Insigne a concretizzare il contropiede partenopeo rientrando e mirando il secondo palo, Audero sfiora ma non può nulla. Quagliarella prova a spronare i suoi, ma la Samp combina pochissimo in attacco e rischia di subire la terza rete, ma l'arbitro annulla il gol di Milik per fuorigioco.

Nella ripresa Giampaolo prova a cambiare qualcosa, dopo 10 minuti fuori uno spento Ramirez per Saponara, dopo altri cinque dentro Gabbiadini per Defrel, ma l'occasione migliore capita a Bereszinski con il suo tiro che al 72' termina a lato di pochissimo. Dentro anche il giovane Ronaldo Vieira, ma è il Napoli ad insistere per il 3-0. Prima ci va vicinissimo Koulibaly, poi ci pensa l'arbitro a decretare un rigore per il Napoli con l'ausilio del Var per mano di Andersen sul tiro di Zielinski. Dal dischetto il neo entrato Verdi fa 3-0. Niente da fare, Samp sconfitta e la striscia di Quagliarella si ferma nella sua Napoli.

TABELLINO E VOTI

NAPOLI-SAMPDORIA 3-0

Reti: 25' Milik, 26' Insigne, 89' Verdi (rig.)

Napoli: Meret 6; Mario Rui 6, Koulibaly 7, Maksimovic 6.5, Hysaj 6.5; Zielinski 6.5, Hamsik 6.5 (74' Diawara 6), Allan 6.5, Callejon 6.5; Insigne 7 (83' Verdi 6.5), Milik 7 (90' Ounas sv). All. Ancelotti 7.

Sampdoria: Audero 5.5; Murru 5.5, Andersen 4.5, Colley 6, Bereszinski 6; Ekdal 5.5 (73' Vieira 6), Jankto 5, Linetty 5.5; Ramirez 5.5 (54' Saponara 6); Defrel 5.5 (60' Gabbiadini 5.5), Quagliarella 6. All. Giampaolo 5.5.

Arbitro: Pairetto.

Note: ammoniti Jankto, Murru e Andersen