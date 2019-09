Video gol e sintesi partita Napoli-Sampdoria 2-0, gol di Mertens

Leggermente meglio, ma non basta. La Sampdoria di Di Francesco rimane ultima a 0 punti e dopo Lazio e Sassuolo perde anche contro il Napoli. Prestazione migliore rispetto a quelle offerte nelle prime due giornate, ma la doppietta di Mertens rende inutile lo sforzo fatto. Un gol per tempo, pesano l'errore nel primo tempo di Rigoni e le parate di Meret, ma non è di certo contro il Napoli che la Samp deve conquistare punti. Ora testa al Torino, prossimo avversario. Servono punti.

Di Francesco rivoluziona la squadra con una difesa a tre con Ferrari, Murillo e un rispolverato Regini. Larghi Bereszynski e Murru. Nel tridente c'è Rigoni. Primo tempo positivo della Samp, Ferrari va subito vicino al gol sugli sviluppi di un corner, ma al 13' è il Napoli a passare con Mertens lesto a concludere in rete un cross di Di Lorenzo. Il vantaggio dà fiducia al Napoli che sfiora il raddoppio con Elmas, Lozano e ancora Mertens (traversa), ma è di Rigoni l'occasione migliore per il pareggio, ma l'ex Zenit tutto solo davanti a Meret si fa ipnotizzare. Primo tempo con i partenopei in vantaggio, ma è stata una Samp nettamente migliore rispetto alle ultime uscite.

Nella ripresa la Samp non entra in campo convinta, Elmas semina il panico, Ancelotti butta nella mischia Llorente e proprio l'ex Juve serve a Mertens la palla per il 2-0. Game over. Entrano in rapida successione Leris, Gabbiadini e Depaoli, ma il risultato non si sbloccherà più. Sampdoria ancora ko.

TABELLINO E VOTI

Napoli-Sampdoria 2-0

Rete: 13' e 67' Mertens

Napoli: Meret 7; Mario Rui 6.5, Koulibaly 6.5, Maksimovic 6, Di Lorenzo 6.5; Ruiz 6, Zielinski 6.5, Elmas 7 (76' Insigne 6), Callejon 6; Mertens 7.5 (80' Younes sv), Lozano 6 (65' Llorente 6.5). All. Ancelotti.6.5

Sampdoria: Audero 6; Ferrari 5,5, Murillo 5, Regini 5.5 (66' Leris 6); Bereszynski 5.5, Ekdal 6,5, Linetty 6, Murru 5.5; Caprari 5 (69' Gabbiadini 6), Quagliarella 6, Rigoni 5 (79' Depaoli sv). All. Di Francesco 6.

Arbitro: La Penna.

Note: ammoniti Maksimovic, Ferrari, Ruiz e Caprari.