Video e sintesi partita Milan-Sampdoria 0-0, ritorno senza gol per Ibrahimovic

Milan-Sampdoria 0-0, un punto che vale doppio, ma resta il grande rammarico di non aver sfruttato almeno una delle tre occasioni clamorose capitate a Manolo Gabbiadini. I blucerchiati hanno tenuto testa ai rossoneri, nonostante le assenze, nonostante gli infortuni che hanno costretto Ranieri ad un doppio cambio nel primo tempo, e nonostante l'ingresso di un certo Zlatan Ibrahimovic nella ripresa. Un punto che fa classifica, ma che ha un costo, con Depaoli e Colley diffidati e ammoniti, entrambi non ci saranno nella sfida salvezza di domenica contro il Brescia.

Primo tempo da sbadigli, la Samp imbriglia bene il Milan e prova a ripartire in contropiede. Gli unici problemi arrivano dagli infortuni, al 30' si ferma Ramirez, al suo posto entra Depaoli, proprio l'ex Chievo dieci minuti più tardi è autore di un brutto fallo in cui si fa male lui ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco, al suo posto entra Jankto. E proprio Jankto prima dell'intervallo va in gol dopo un contropiede orchestrato con Gabbiadini, ma il gol viene annullato per giusto fuorigioco.

Tutta un'altra ripresa, al 50' Gabbiadini spreca una prima occasione dopo un invito al bacio di Quagliarella. Al 55' il momento atteso da San Siro, dentro Zlatan Ibrahimovic per Piatek, con lui anche Leao per Bonaventura. Ma l'occasione l'ha subito Gabbiadini, ancora super Donnarumma, con Vieira che si vede sbarrare la porta da Colley. Al 59' clamoroso errore di Gabbiadini che salta Donnarumma ma a porta vuota spedisce fuori. Da qui inizia a premere il Milan, colpo di testa di Ibra, si salva la Samp, bolide di Calhanoglu, parata di Audero, al 71' Leao tutto solo davanti ad Audero, lob alto. Ammonito Colley, diffidato, Samp senza di lui la prossima. Finale di sofferenza, Chabot e Colley salgono in cattedra e annullano Ibra e Leao. La Samp regge e si porta a casa un punticino prezioso. Ora toccherà a Ranieri risolvere il rebus formazione in vista della sfida col Brescia.

TABELLINO E VOTI

MILAN-SAMPDORIA 0-0

MILAN: Donnarumma 7; Calabria 5.5, Musacchio 6, Romagnoli 6, Hernandez 6.5; Krunic 5 (85' Paquetà sv), Bennacer 5.5, Bonaventura 5 (55' Leao 5); Suso 4.5, Calhanoglu 6, Piatek 5.5 (55' Ibrahimovic 6). All. Pioli 5.

SAMPDORIA: Audero 6.5; Murru 6, Colley 7, Chabot 7, Bereszynski 6; Ramirez 6 (30' Depaoli 5.5; 42' Jankto 6), Vieira 6, Linetty 6, Thorsby 6.5; Gabbiadini 5, Quagliarella 5.5 (85' Ekdal sv). All. Ranieri 6.5.

Arbitro: Massa.

Note: ammoniti Krunic, Depaoli, Thorsby, Colley, Bereszynski e Linetty.