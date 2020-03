VIDEO | Gol e sintesi partita Milan-Genoa 1-2, gol di Pandev, Cassata e Ibrahimovic

In uno dei momenti più difficili per l'Italia e per il calcio italiano, il Genoa riesce a fare l'impresa e in un San Siro completamente deserto per rispettare le disposizioni governative anti Coronavirus, il Grifone vince 2-1. Pandev sblocca il match dopo soli sette minuti, Cassata raddoppia prima dell'intervallo.

Nella ripresa sofferenza Genoa, al 77' Ibra complica tutto trovando in mischia sugli sviluppi di un corner la rete del 2-1. 13 minuti più recupero di passione, ma il Grifone tiene e porta a casa tre punti fondamentali che gli permettono di agganciare il Lecce e portarsi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Alla ripresa ci sarà il Parma, ma sono tanti i punti interrogativi sulla ripresa. Nel frattempo i tifosi rossoblù possono rassenerarsi un minimo con questi tre punti.

TABELLINO E VOTI

MILAN-GENOA 1-2

Reti: 7' Pandev, 41' Cassata, 77' Ibrahimovic

Milan: Begovic 6; Hernandez 4.5, Romagnoli 5.5, Gabbia 5, Conti 4.5 (91' Calabria sv); Bennacer 4.5, Kessie 5; Rebic 5 (57' Leao 5.5), Calhanoglu 5.5 (56' Bonaventura 6.5), Castillejo 5; Ibrahimovic 6.5. All. Pioli 5.

Genoa: Perin 7; Romero 6.5, Soumaoro 7, Masiello 6.5; Biraschi 7, Schone 6.5 (57' Sturaro 6), Cassata 7, Behrami 6.5 (63' Jagiello 6), Criscito 6.5; Pandev 7 (79' Pinamonti sv), Sanabria 7. All. Nicola 7.

Arbitro: Doveri.