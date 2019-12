Video gol e sintesi partita Lecce-Genoa 2-2, gol di Pandev, Criscito, Falco e Tabanelli

Suicidio Genoa. Il Grifone si porta sul doppio vantaggio a Lecce, sfiora il tris e poi spegne la luce. Magia di Pandev con un gol da centrocampo al 31', raddoppio di Criscito su rigore prima dell'intervallo. Sembra finita. In avvio di ripresa clamorosa occasione sprecata da Agudelo, ma il Genoa sembra in controllo del match. Qui il black out.

Al 60' gran gol di Falco lasciato però troppo libero dalla difesa, Thiago Motta ci mette del suo, toglie Schone per Cassata lasciando in campo il già ammonito Agudelo e dopo sei minuti Agudelo si fa espellere per un secondo fallo a dir poco ingenuo. Genoa in 10 e raggiunto sul pari un minuto dopo con il colpo di testa di Tabanelli su cross di Falco. Genoa in confusione totale e nel giro di pochi minuti si fa espellere anche Pandev per due gialli. Sofferenza totale nel finale, entra anche Favilli per Pinamonti. Il Lecce preme, ma non sfonda. Sarà 2-2. Un punto che sa di sconfitta e un derby alle porte da affrontare senza Agudelo e Pandev.

TABELLINO E VOTI

LECCE-GENOA 2-2

Reti: 31' Pandev, 50' pt (rig.) Criscito, 60' Falco, 70' Tabanelli

Lecce: Gabriel 5; Rispoli 5.5, Lucioni 5.5, Dell'Orco 5.5, Calderoni 5.5; Majer 4.5 (46' Tabanelli 7), Tachtsidis 6, Petriccione 6.5; Shakhov 5 (59' Farias 6); La Mantia 6, Babacar 4.5 (51' Falco 7.5). All. Liverani 7.

Genoa: Radu 6; Criscito 6, Romero 6, Biraschi 5; Pajac 5.5 (92' Ankersen sv), Sturaro 6.5, Schone 6 (63' Cassata 5.5), Ghiglione 6; Agudelo 5, Pinamonti 5 (83' Favilli sv), Pandev 6.5. All. Thiago Motta 4.5.

Arbitro: Rocchi.

Note: espulsi Agudelo al 69' e Pandev al 77' per doppia ammonizione; ammoniti Pajac, La Mantia, Lucioni, Tachtsidis, Petriccione, Criscito, Tabanelli