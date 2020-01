Video gol e sintesi partita Lazio-Sampdoria 5-1, tripletta di Immobile e gol di Caicedo, Bastos e Linetty

Da un 5-1 ad un altro. La Sampdoria dopo l'esaltante vittoria interna con il Brescia crolla contro la Lazio all'Olimpico al termine di una gara da dimenticare. Tutto chiuso in pochi minuti, al 7' la sblocca Caicedo con Colley che si addormenta sulla respinta di Audero, al 17' mani di Murru su cross di Lazzari, dal dischetto Immobile raddoppia. Tre minuti più tardi ancora Immobile si invola su un lancio di Acerbi e fa 3-0. Siamo solo al 20', Sampdoria non pervenuta.

Nella ripresa entra Ekdal, ma la musica non cambia, Inzaghi butta nella mischia Bastos, e proprio il difensore fa poker in un'azione convulsa. Al 64' Colley completa un pomeriggio da horror con un altro fallo di mano in area. Immobile dal dischetto fa 5-0. Dentro Augello e Bonazzoli, ma c'è spazio solamente per il gol della bandiera del migliore in campo Linetty. Sampdoria travolta e beffata anche dal rosso sventolato a Chabot (giusto). Un'altra assenza in una difesa già in emergenza in vista della fondamentale sfida di domenica prossima contro il Sassuolo. Inizia una settimana difficile per Ranieri.

TABELLINO E VOTI

LAZIO-SAMPDORIA 5-1

Reti: 7' Caicedo, 17' (rig.), 20' e 65' (rig.) Immobile, 54' Bastos, 70' Linetty

Lazio: Strakosha 6; Patric 6, Acerbi 7 (66' Vavro 6), Radu 6.5 (49' Bastos 6.5); Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 6.5, Lucas Leiva 6.5, Luis Alberto 7, Jony 6; Caicedo 7 (58' Adekanye 6), Immobile 8. All. Inzaghi 8.

Sampdoria: Audero 5; Bereszynski 5, Chabot 4, Colley 3.5, Murru 4.5 (67' Augello 6); Jankto 5 (46' Ekdal 6), Vieira 5, Thorsby 5, Linetty 6.5; Gabbiadini5 (71' Bonazzoli 6), Caprari 5. All. Ranieri 5.

Arbitro: Chiffi.

Note: espulso Chabot al 74' per aver interrotto una chiara occasione da gol; ammoniti Vieira, Colley e Adekanye.