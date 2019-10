Video gol e sintesi partita Juventus-Genoa 2-1, gol di Bonucci, Kouamè e rigore di Ronaldo

Non basta un gran bel Genoa. La Juventus vince 2-1 all'ultimo respiro, ma non mancheranno le polemiche. Grifone costretto a giocare in 10 dal 51' per il doppio giallo sventolato a Cassata, troppo severo il secondo. Non è bastata la grande prestazione in 10 contro 11, al 95' è arrivata la doccia fredda di un calcio di rigore decretato per fallo di Sanabria su Ronaldo. Il portoghese ha realizzato la rete del vantaggio.

Nel primo tempo era stato un ottimo Genoa, col vantaggio della Juve di Bonucci sugli sviluppi di un corner (non perfetto Radu), ma quasi immediato il pareggio del Genoa con Kouamè che approfitta di uno svarione di Alex Sandro per trovare il pareggio.

Ripresa di pura sofferenza, ma la Juventus sembra incastrata dall'ottimo Genoa di Thiago Motta. Ci pensa il direttore di gara a darle una mano con il rosso a Cassata. Il rigore di Ronaldo completa la beffa.

TABELLINO E VOTI

Juventus-Genoa 2-1

Reti: 36' Bonucci, 41' Kouamè, 95' Ronaldo (rig.)

Juventus: Buffon 6; Cuadrado 6.5, Rugani 5, Bonucci 6.5, Alex Sandro 5; Khedira 5.5 (61' Rabiot 5), Bentancur 5.5, Matuidi 5.5 (61' Ramsey 6); Bernardeschi 5.5 (79' Douglas Costa sv), Dybala 6.5, Cristiano Ronaldo 6. All. Sarri 5.

Genoa: Radu 6.5; Ghiglione 6, Romero 6.5, Zapata 6, Ankersen 6; Schone 6.5, Cassata 5, Agudelo 6.5 (84' Radovanovic sv); Pandev 6 (68' Gumus 6.5), Kouamè 7 (81' Sanabria 5), Pinamonti 6.5. All. Thiago Motta 7.

Arbitro: Giua.

Note: espulso Cassata al 51' e Rabiot all'87' per doppia ammonizione, espulso Marchetti al 61' dalla panchina; ammoniti Bentancur, Rugani, Pandev e Bonucci.