Video gol e sintesi partita Inter-Genoa 4-0, gol di Lukaku, Gagliardini ed Esposito

Peggio di così non poteva finire. Il 2019 del Genoa termina con una sconfitta pesantissima a San Siro e con un probabile e imminente esonero di Thiago Motta, pronto Diego Lopez, ex allenatore del Cagliari.

Partita senza storia a San Siro, solite scelte particolari di Thiago Motta che esclude ancora una volta Schone per presentare dal primo minuto Jagiello e un Sanabria non troppo brillante nel derby. Dominio Inter dal primo minuto, il gol arriva al 31' con Lukaku su splendido assist di Candreva. Due minuti più tardi la sfida è già finita con Gagliardini che punisce ancora una volta il Genoa su assist proprio di Lukaku. Romero tra i peggiori, rischia il secondo giallo nel giro di pochi minuti. Si va nell'intervallo sullo 0-2.

Nella ripresa dentro il giovane Rovella per un impalpabile Jagiello, ma al 64' Agudelo stende ingenuamente Gagliardini, Lukaku regala il pallone ad Esposito che realizza il suo primo gol in Serie A. Bel gesto del bomber, ripagato al 71' dal missile che scarica alle spalle di Radu. 4-0. Thiago inserisce Favilli e Cleonise, resterà in panchina per 90 minuti Schone. Triplice fischio. Inter 4 Genoa 0. L'avventura di Thiago Motta sembra arrivata al capolinea.

TABELLINO E VOTI

INTER-GENOA 4-0

Reti: 31' e 71' Lukaku, 33' Gagliardini, 64' Esposito (rig.)

Inter: Handanovic 6.5; Bastoni 6, De Vrij 6, Skriniar 6; Biraghi 6.5 (78' Dimarco sv), Borja Valero 6, Vecino 6.5, Gagliardini 7.5 (72' Sensi 6), Candreva 7.5 (75' Lazaro 6); Esposito 6.5, Lukaku 8. All. Conte 7.

Genoa: Radu 6; Ghiglione 6, Romero 4, Biraschi 5, Criscito 5.5; Jagiello 5.5 (62' Rovella 6), Radovanovic 5, Cassata 4.5; Agudelo 5, Pinamonti 5 (72' Favilli 5.5), Sanabria 5.5 (75' Cleonise 6). All. Thiago Motta 4.

Arbitro: Pairetto.

Note: ammoniti Cassata, Bastoni, Romero, Agudelo e Favilli.