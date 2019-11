Video gol e sintesi partita Genoa-Udinese 1-3, gol di Pandev, De Paul, Sema e Lasagna

Nel calcio osare non sempre porta punti. Questa la morale di un Genoa-Udinese da dimenticare, un pareggio che sulla carta sembrava in sacoccia, con il vantaggio di Goran Pandev e il pareggio di Rodrigo De Paul nel primo tempo. Ma Thiago Motta non si accontenta e nella ripresa dopo aver inserito Radovanovic per uno spento Saponara ha voluto osare, dentro Sanabria per Romero. Da qui il Genoa non ci ha capito più nulla ed ha subito due reti in contropiede. La prima all'87' con Sema che ha sfruttato nel migliore dei modi l'assist di Okaka. Nel finale, Genoa sbilanciato e 3-1 di Lasagna. Ko inatteso, ma che deve far riflettere. Sarebbe potuto essere un punto in più.

TABELLINO E VOTI

GENOA-UDINESE 1-3

Reti: 22' Pandev, 32' De Paul, 87' Sema, 93' Lasagna

Genoa: Radu 6; Ghiglione 5.5, Zapata 5.5, Romero 5.5 (70' Sanabria 5), Ankersen 6 (64' Barreca 5); Schone 6, Agudelo 5.5, Saponara 6 (52' Radovanovic 5.5); Pandev 7, Kouamè 6.5, Pinamonti 5. All. Thiago Motta 5.

Udinese: Musso 6; Opoku 6.5, Trost-Ekong 6, Nuytnick 6.5, De Maio 5.5 (65' Becao 6); Sema 7, De Paul 7.5, Mandragora 6.5, Walace 6; Nestorovski 6.5 (72' Lasagna 6.5), Okaka 7 (89' Teodordcyzyk sv). All. Gotti 7.

Arbitro: Pasqua.

Note: ammoniti Sema e Nuytinck.