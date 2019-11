Video gol e sintesi partita Genoa-Torino 0-1, gol di Bremer

Crisi Genoa. Il Grifone cede in casa al Torino, decide il match la rete di Bremer al 77' dopo che i rossoblù avevano colpito due legni con Agudelo e Favilli. Primo tempo soporifero, nella ripresa meglio il Genoa fino al gol di Bremer, dopo, il nulla. Contestazione dei tifosi che vedono la squadra terz'ultima in classifica. Martedì l'Ascoli in Coppa Italia, domenica a pranzo trasferta decisiva a Lecce prima del derby.

Thiago Motta sorprende tutti nuovamente con l'esclusione di Criscito e Pinamonti e l'inserimento dal primo minuto di Biraschi e Favilli. Nel Torino non c'è Belotti. Primo tempo assolutamente soporifero, solo una occasione per il Torino con l'ex Ansaldi. Giusto lo 0-0.

La ripresa inizia in modo diamteralmente opposto, dentro Ankersen per l'acciaccato Ghiglione, Schone sale in cattedra e il Genoa colpisce due legni nel giro di un minuto, prima con un'occasione di Agudelo che centra la traversa, subito dopo con Favilli che colpsice il palo ben servito da Pandev. Sembra il momento migliore del Genoa, dentro anche Pinamonti proprio per Favilli, ma a passare in vantaggio è il Torino. Corner per i granata, Verdi per la testa di Bremer che salta su Sturaro, Radu è battuto. Genoa sotto, entra anche Gumus, ma il Genoa non crea più nulla. nel finale espulso Edera per doppia ammonizione. Finisce così. Il Torino vince 1-0, il Genoa resta in zona retrocessione e la classifica continua a preoccupare.

TABELLINO E VOTI

GENOA-TORINO 0-1

Rete: 77' Bremer

GENOA: Radu; Ghiglione (46' Ankersen), Romero, Biraschi, Pajac; Sturaro (82' Gumus), Schone, Cassata; Agudelo, Pandev, Favilli (65' Pinamonti). All. Thiago Motta.

TORINO: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli (64' Meitè), Lukic, Ansaldi (69' Laxalt); Verdi (88' Edera), Berenguer. All. Mazzarri.

Arbitro: Massa.

Note: espulso Edera al 95' per doppia ammonizione; ammoniti Baselli, Sturaro e Agudelo.