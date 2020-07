VIDEO | Gol e sintesi partita Genoa-Spal 2-0, gol di Pandev e Schone

Dopo quattro mesi di astinenza il Genoa rompe il digiuno nella partita più importante. Genoa 2 Spal 0 e in attesa di buone notizie da Cagliari il Grifone respira toglendosi momentaneamente dalla zona retrocessione. Un gol per tempo, ma tre punti mai in discussione. Nella prima frazione è Pandev a sbloccare il match con un gran numero per liberarsi di Bonifazi e un diagonale preciso. Nella ripresa il ritorno al gol di Lasse Schone, ovviamente su punizione. Splendida. Nel mezzo un rigore fallito da Iago Falque per fallo su Cassata. Il Genoa sale a 30 punti, ora testa al Torino. Questo Genoa non vuole mollare prorpio ora.

Nicola sceglie la difesa a 4, escluso Soumaoro e un tridente con Pinamonti, Iago Falque e Pandev. Il Genoa si affida al macedone e il macedone non delude mai: al 24' gran numeroo su un ingenuo Bonifazi, diagonale secco, Grifone in vantaggio 1-0. Sulle ali dell'entusiasmo il Genoa preme e al 37' ha l'occasione per chiuder il match, Pinamonti per Cassata, Reca lo stende, rigore. Dal dischetto va Iago Falque, fino a quel momento infallibile, ma la conclusione è debole e Letica para. Si resta 1-0.

Nella ripresa la Spal non aggredisce, il Genoa ne approfitta e al 54' finalmente torna la firma di Lasse Schone. Punizione dal limite, destro telecomandato del danese che realizza il secondo gol in campionato: 2-0. Ora il Genoa può controllare, dopo Cassata escono anche Pandev e Behrami per Sanabria e Lerager. La Spal prova a cambiare, ma non impensierisce mai Perin. Nel finale Sanabria vicino al tris, Schone alla doppietta personale. La Spal spaventa Perin solamente in mischia, Destro spreca il 3-0 nel recupero. Ma il 2-0 basta e avanza. Il Grifone torna finalmente a sorridere.

TABELLINO E VOTI

GENOA-SPAL 2-0

Reti: 24' Pandev, 54' Schone

GENOA: Perin 6; Masiello 6.5, Goldaniga 6, Zapata 6.5, Biraschi 6.5; Cassata 6.5 (60' Barreca 6), Schone 7, Behrami 6 (74' Lerager 6); Iago Falque 5.5, Pandev 7 (74' Sanabria 6); Pinamonti 6 (90' Destro sv). All. Nicola 6.5.

SPAL: Letica 6; Cionek 6, Vicari 6, Bonifazi 5; Reca 5, Missiroli 6, Dabo 5 (70' Sala 6), Tunjov 5 (58' Valdifiori 5.5), Strefezza 5.5 (58' D'Alessandro 5.5); Floccari 5 (70' Cerri 5), Petagna 5. All. Di Biagio 5.5.

Arbitro: Guida.

Note: al 37' Letica para un rigore a Iago Falque; ammoniti Floccari, Behrami e Cerri.