Video gol e sintesi partita Genoa-Sassuolo 2-1, gol di Criscito, Obiang e Pandev

Esattamente come Thiago Motta, l'esordio di Davide Nicola è di quelli vincenti, di quelli soffertissimi, di quelli che fanno ben sperare in casa Genoa, ma ovviamente si spera in un epilogo diverso rispetto all'ex allenatore del Psg. Genoa che supera 2-1 il Sassuolo con il rigore di Criscito e il gol di Pandev nel finale dopo che Obiang aveva trovato il momentaneo pareggio poco dopo il penalty. Sassuolo furioso per le decisioni dell'arbitro che concede un rigore dubbio a Sanabria, toglie il gol di Djuricic col Var e non ferma l'azione che porterà poi al 2-1 di Pandev. Il Genoa dal canto suo si gode la reazione e la prima di Davide Nicola, ci sarà ancora tanto da lavorare, ma farlo non da ultimi in classifica renderà tutto più semplice.

Nicola sorprende subito, Pinamonti in tribuna, Schone, Ghiglione e Agudelo in panchina, titolari Jagiello, Radovanovic, Pajac e Sanabria. Perin subito dall'inizio, Radu fuori.

Genoa in difficoltà nel primo tempo, Perin si ripresenta con una gran parato sul colpo di testa di Traorè, poi è Ferrarri a provare il tiro in rovesciata. Ma nel momento migliore del Sassuolo il Genoa colpisce, rigore decretato per fallo di Obiang su Sanabria (seri dubbi sulla decisione di Irrati, Sanabria sembra cercare il contatto) e dal dischetto Criscito non sbaglia. 1-0. Qui il Genoa commette però un grave errore, non tenendo il risultato per nemmeno cinque minuti, e così al 33' dopo una splendida azione corale il Sassuolo trova il pareggio con la conclusione dal limite di Obiang: 1-1. Clamorosa doppia occasione per Sturaro con due parate di Consigli, ma all'intervallo è 1-1.

Nel secondo tempo il Genoa continua a soffrire, rischia tantissimo dopo l'ingresso in campo di Djuricic che vede annullarsi un gol molto dubbio per intervento del Var (presunto colpo di mano). Nicola inserisce in rapida successione Favilli, Behrami e Cassata, Sassuolo più in palla rispetto al Genoa, entra anche Berardi, ma il gol lo trova a sorpresa il Genoa con un contropiede che porta in modo rocambolesco Pandev di fronte a Consigli, il flipper viene vinto dal macedone che trova tre punti d'oro. Il Genoa torna a vincere.

TABELLINO E VOTI

GENOA-SASSUOLO 2-1

Reti: 29' Criscito (rig.), 33' Obiang, 86' Pandev

GENOA: Perin 6.5; Criscito 6.5, Biraschi 6, Rormero 6, Ankersen 5.5; Sturaro 6 (79' Cassata sv), Radovanovic 6, Jagiello 5 (72' Behrami 6.5); Pajac 5, Pandev 7, Sanabria 6 (69' Favilli 6). All. Nicola 6.5.

SASSUOLO: Consigli 6.5; Toljan 6, Romagna 6, Ferrari 6, Kyriakopoulos 5.5; Obiang 6.5, Locatelli 6.5, Traorè 6 (93' Raspadori sv), Duncan 6.5 (53' Djuricic 6.5); Boga 5 (77' Berardi 6), Caputo 5.5. All. De Zerbi 6.

Arbitro: Irrati.

Note: ammoniti Duncan, Criscito, Locatelli, Sturaro, De Zerbi, Sanabria, Romagna, Toljan, Obiang e Biraschi.