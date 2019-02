Video gol e sintesi partita Genoa-Sassuolo 1-1, gol di Sanabria e Djuricic

Due gol in due gare, che impatto per Sanabria. Il Genoa si coccola il nuovo Piatek, ma non va oltre al pareggio interno con il Sassuolo. 1-1, entrambe le reti nel primo tempo con il vantaggio dell'ex blucerchiato Djuricic al 28' e il pareggio proprio di Sanabria su sponda di Kouamè sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa il risultato non cambia, con un brivido nel finale e la grande parata di Consigli che nega il gol a Kouamè.

Prandelli lancia dal primo minuto sia Lerager che Radovanovic, in attacco c'è Sanabria con Kouamè e Lazovic larghi. Parte meglio il Sassuolo e dopo alcune fasi di studio gli emiliani passano con Djuricic al termine di una buona manovra dei ragazzi di De Zerbi che con Locatelli trovano l'ex Samp libero sul secondo palo. Radu non perfetto, 1-0. Reazione Genoa immediata e prima dell'intervallo arriva il pareggio, corner, sponda di Kouamè, Sanabria a colpo sicuro. 1-1. Due tiri in due gare, due gol. Che numeri per Sanabria. Intervallo.

Ripresa senza gol, ma è il Sassuolo a spaventare subito il Genoa con il neo entrato Bourabia. Sanabria ci prova al 67' con una conclusione dal nulla, ma è di Kouamè l'occasione migliore con una super parata di Consigli sul tiro dell'ex Cittadella. 1-1, ora testa alla sfida di domenica a pranzo, Bologna-Genoa.

TABELLINO E VOTI

GENOA-SASSUOLO 1-1

Reti: 28' Djuricic, 41' Sanabria

Genoa: Radu 6; Criscito 5.5, Zukanovic 6.5, Romero 5.5, Biraschi 5.5; Lazovic 5.5, Bessa 5.5 (79' Pereira sv), Radovanovic 6 (76' Veloso 6), Lerager 6, Kouamè 6.5; Sanabria 6.5 (87' Pandev sv). All. Prandelli 6.5.

Sassuolo: Consigli 7; Lirola 5, Magnani 6.5, Peluso 6, Rogerio 5.5; Locatelli 6.5, Sensi 6 (46' Bourabia 6), Duncan 6; Berardi 6, Djuricic 6.5 (83' Matri sv), Babacar 5.5 (70' Boga 6). All. De Zerbi 6.

Arbitro: Manganiello.

Note: ammoniti Duncan, Romero, Bourabia e Rogerio.