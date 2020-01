Video gol e sintesi partita Genoa-Roma 1-3, gol di Under, Pandev, Dzeko e autogol di Biraschi

Il Genoa gioca un solo tempo contro la Roma e colleziona la seconda sconfitta consecutiva sotto la gestione Nicola. Primo tempo senza spirito per i rossoblù che vanno sotto dopo soli sei minuti su un tiro cross di Under (spina nel fianco per tutti i primi 45 minuti) non toccato da nessuno. Reazione nulla del Grifone, la Roma spinge e al 44' raddoppia con Spinazzola che entra in area e crossa in mezzzo, sfortunata deviazione di Biraschi e Perin è nuovamente battuto. Prima dell'intervallo la reazione del Genoa, lancio al bacio di Schone, Pandev stoppa la palla e supera Pau Lopez con un pregevole tocco. 1-2.

Nella ripresa è tutto un altro Genoa, Sanabria e Barreca pericolosissimi, poi altra invenzione di Schone per il colpo di testa di Goldaniga su cui si supera Pau Lopez. Entra anche Favilli, il Genoa inizia a crederci, ma nel momento migliore per i suoi arriva l'errore di Perin che scivola su un semplice rinvio, palla Pellegrini che serve Dzeko che non sbaglia. 3-1. Finisce qui, al 74'. Ci sarà tempo anche per un'altra paratona di Pau Lopez su Pandev, ma il risultato non sarà più in discussione. La classifica continua a far paura, e ora la Fiorentina di Beppe Iachini.

TABELLINO E VOTI

Genoa-Roma 1-3

Reti: 6' Under, 44' Biraschi (aut.), 45' Pandev, 74' Dzeko

Genoa: Perin 5; Biraschi 5.5, Romero 5, Goldaniga 6.5; Ghiglione 6, Cassata 5.5 (70' Favilli 5.5), Schone 6.5, Sturaro 5.5 (92' Radovanovic sv), Barreca 5.5; Sanabria 5.5 (86' Agudelo sv), Pandev 6.5. All. Nicola 5.5.

Roma: Pau Lopez 7; Spinazzola 7, Smalling 6.5, Mancini 6.5, Santon 6 (84' Cetin sv); Veretout 6 (73' Cristante 6), Diawara 6; Under 7 (88' Bruno Peres sv), Pellegrini 7, Kluivert 5.5; Dzeko 6.5. All. Fonseca 6.5.

Arbitro: Maresca.

Note: ammoniti Veretout, Romero, Cassata, Dzeko e Pau Lopez.