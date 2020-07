VIDEO | Gol e sintesi partita Genoa-Napoli 1-2, gol di Mertens, Goldaniga e Lozano

Niente da fare. Il Genoa perde in casa 2-1 contro il Napoli e rimane terz'ultimo alle spalle del Lecce. Ad oggi sarebbe Serie B. Contro i partenopei è Perin a tenere a galla il Grifone nel primo tempo superato lo spavento dopo pochi minuti con il gol annullato dopo visione del Var a Elmas per un mani di Manolas.

Meglio il Napoli, ma il Genoa ha un'occasione clamorosa, ma il bel tiro di Cassata al 35' colpisce il palo. Sembra un primo tempo senza reti e invece al primo minuto di recupero Hysaj duetta con Insigne, il pallone arriva a Mertens che calcia senza pensarci troppo. Perin battuto. 1-0 Napoli, gol pesantissimo.

Nella ripresa la reazione del Genoa c'è e dopo un buon tiro di Pinamonti arriva il pareggio: calcio d'angolo di Schone, sbuca la testa di Goldaniga e il primo gol in rossoblù di "Goldrake" vale il pareggio. Ma qui il Genoa commette l'errore di spegnersi, Gattuso azzecca i cambi, mandando in campo, tra gli altri, Lozano, e dopo neanche due minuti dal suo ingresso il messicano viene pescato in profondità da Fabian Ruiz, manda al bar un troppo lento Biraschi e fulmina Perin: 2-1. Nicola cambia ancora, dentro Pandev, Iago Falque, Ghiglione e Favilli (in precedenza era entrato Lerager), ma il Napoli si difende con ordine. Occasionissima all'88' per Pandev, miracolo di Meret, ma era fuorigioco. Forcing finale, senza grosse occasioni. Il Genoa cede 2-1. Ora si fa durissima, domenica in casa contro la Spal servirà un solo risultato, sperando in buone notizie da Cagliari-Lecce.

TABELLINO E VOTI

GENOA-NAPOLI 1-2

Reti: 46' pt Mertens, 49' Goldaniga, 66' Lozano

GENOA: Perin 6.5; Masiello 5, Zapata 6, Goldaniga 6.5; Biraschi 5 (82' Ghiglione sv), Cassata 6 (71' Iago Falque 5.5), Schone 6, Behrami 6 (64' Lerager 6), Barreca 5.5; Pinamonti 5 (82' Favilli sv), Sanabria 5.5 (71' Pandev 6). All. Nicola 5.5.

NAPOLI: Meret 6.5; Hysaj 6.5, Manolas 6, Maksimovic 5.5, Mario Rui 6.5; Ruiz 6.5 (87' Allan sv), Lobotka 6, Elmas 6.5 (82' Zielinski sv); Politano 5 (64' Lozano 7), Mertens 6.5 (64' Milik 6), Insigne 6 (82' Younes sv). All. Gattuso 7.

Arbitro: Mariani.

Note: ammonito Goldaniga.