Video gol e sintesi partita Genoa-Lazio 2-1, gol di Criscito, Sanabria e Badelj

Che Genoa. All'ultimo respiro il Grifone ribalta il match contro la Lazio e si prende tre punti preziosissimi. Lazio avanti nel primo tempo con la rete di Badelj, reazione da grande squadre del Genoa nella ripresa che prima pareggia con il solito opportunista Sanabria e all'ultimo secondo passa in vantaggio con il gol del capitano, Mimmo Criscito, con una staffilata dal limite che supera Strakosha.

Primo tempo difficile per il Genoa, poche le occasioni dei rossoblù, pericolosi con il solo Rolon al 30'. La Lazio non fa molto di più, ma trova il vantaggio proprio poco prima dell'intervallo con un triangolo perfetto tra Immobile e Badelj concluso dall'ex Fiorentina. 1-0 Lazio negli spogliatoi.

Nella ripresa Prandelli cambia subito, dentro Bessa per Lazovic e poco dopo Pandev per Radovanovic. Il Genoa inizia a premere, Radu tiene in vita i suoi con una gran parata su Correa, poi ci pensa la traversa a respingere la gran conclusione di Badelj. I pericoli corsi svegliano il Genoa, al 75' corner per il Grifone, gran movimento in area di Sanabria che si gira e con una deviazione di Lucas Leiva batte Strakosha, 1-1. Inizia una nuova gara, il Genoa preme tantissimo, Bessa e Pandev pericolosi, Kouamè semina il panico e all'ultimo secondo Criscito raccoglie una seconda palla e in diagonale di sinistro dal limite dell'are fulimina Strakosha. 2-1 Genoa, la decide il capitano.

TABELLINO E VOTI

GENOA-LAZIO 2-1

Reti: 44' Badelj, 75' Sanabria, 93' Criscito

Genoa: Radu 6.5; Biraschi 6 (88' Pereira sv), Zukanovic 5, Romero 5.5, Criscito 7; Lerager 5.5, Radovanovic 5 (56' Pandev 6.5), Rolon 6.5; Lazovic 5 (46' Bessa 6.5), Kouamè 6.5, Sanabria 6.5. All. Prandelli 6.5.

Lazio: Strakosha 6.5; Patric 5.5, Acerbi 6, Radu 6 (72' Jordao 6); Marusic 6, Romulo 6 (64' Lucas Leiva 5), Badelj 7, Cataldi 5, Lulic 6; Correa 6.5, Immobile 6.5 (55' Caicedo 5). All. Inzaghi 5.5.

Arbitro: Banti.

Note: ammoniti Patric, Romero, Badelj, Pandev e Criscito,