Video gol e sintesi partita Genoa-Juventus 2-0, gol di Sturaro e Pandev

Che Genoa. Incredibile vittoria dei rossoblù che infliggono la prima sconfitta stagionale in Serie A alla Juventus. Gran primo tempo del Genoa, ma manca il gol. Gol che arriva nella ripresa al 72' con l'incredibile favola di Sturaro, rientrato sul campo due minuti prima e autore del tiro a giro che beffa un fin lì perfetto Perin. Delirio rossoblù e dopo dieci minuti arriva il raddoppio in contropiede con Kouamè che serve Pandev, incrocio perfetto dell'ex Inter e 2-0. Genoa show, primo ko della Juve. Vittorie che entrano nella storia.

Primo tempo con poche occasioni da rete, ma è il Genoa a rendersi molto più pericoloso. Al 16' ci vuole un super Perin per respingere la conclusione di Sanabria. Risponde la Juve con Dybala, ma poca roba. Al 29' succede di tutto, palo clamoroso di Romero in mischia, l'azione prosegue, Kouamè colpisce il pallone in volo e Cancelo respinge di mano. L'arbitro dà rigore, ma viene richiamato dal Var e lo annulla per un precedente tocco di braccio di Kouamè. Niente di fatto, ma è ancora il Genoa ad andare vicino al vantaggio con Rolon che spara alto da ottima posizione.

Nella ripresa succede di tutto, al 56' Var ancora protagonista con il vantaggio della Juve realizzato da Dybala, ma annullato dopo qualche minuto per fuorigioco. Passata la paura il Genoa reagisce alla grande, dentro Pandev per Sanabria e il macedone accende i suoi. Al 70' si rivede anche Sturaro, la mossa vincente. Dopo neanche due minuti Pandev dialoga proprio con Sturaro, tiro a giro dal limite il rimbalzo beffa Perin e il Genoa passa. Esultanza incontenibile sotto la Nord. 1-0. Allegri inserisce Kean, ma il Genoa ha una marcia in più e in contropiede scappa via con Kouamè, assist per Pandev, tiro ad incrociare e 2-0. Delirio Genoa. Primo ko in A per la Juventus.

TABELLINO E VOTI

GENOA-JUVENTUS 2-0

Reti: 72' Sturaro, 81' Pandev

Genoa: Radu 6; Criscito 6.5, Zukanovic 6.5, Romero 6, Pereira 5.5; Lerager 6.5, Rolon 6, Radovanovic 6 (75' Veloso 6); Lazovic 6 (70' Sturaro 7), Kouamè 7, Sanabria 5.5 (60' Pandev 7.5). All. Prandelli 7.5.

Juventus: Perin 6; Caceres 5, Rugani 5.5, Bonucci 5.5; Alex Sandro 5.5, Betancour 5.5 (77' Spinazzola sv), Can 4.5, Pjanic 5.5, Cancelo 6 (60' Bernardeschi 5); Mandzukic 5 (71' Kean 6), Dybala 6. All. Allegri 5.

Arbitro: Di Bello.

Note: ammoniti Romero, Alex Sandro, Caceres, Pandev ed Emre Can.