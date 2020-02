Video gol e sintesi partita Genoa-Cagliari 1-0, gol di Pandev

Successo fondamentale del Genoa, ottenuto con le unghie, con tanta sofferenza e con protagonista sempre lui, Goran Pandev, anima di questa squadra. Genoa-Cagliari termina 1-0, decisivo il tiro-cross del macedone non toccato da nessuno e finito in rete al 43'. Una vittoria che vale doppio perché permette al Genoa di rimanere in scia del Lecce che vince clamorosamente a Napoli, la salvezza resta a -3.

Primo tempo con poche occasioni da rete, è di Ghiglione l'occasione clamorosa, ma l'esterno non approfitta di un liscio della difesa sarda. Nicola poco più tardi è costretto a cambiare proprio Ghiglione per infortunio, entra Pandev, e sarà la mossa vincente. Al 43' arriva il gol, fortunoso a dire il vero, con il cross del macedone, Sanabria prova a toccarla ed inganna Cragno, è 1-0.

Nella ripresa si fa male anche Schone, dentro Ankersen. Grande sofferenza rossoblù, Sanabria non trova il raddoppio, Joao Pedro mette i brividi al 76', ma l'occasione da "infarto" è al 92' con la conclusione di Nainggolan deviata che sbatte sulla traversa, sulla ribattuta c'è Joao Pedro che a porta vuota spedisce fuori. Finisce qui. Il Genoa può finalmente esultare.

TABELLINO E VOTI

GENOA-CAGLIARI 1-0

Rete: 43' Pandev

Genoa: Perin 6; Masiello 6.5, Soumoaro 6.5, Biraschi 6; Criscito 6, Sturaro 6, Schone 6 (52' Ankersen 6.5), Radovanovic 6, Ghiglione 6 (39' Pandev 7); Pinamonti 5.5 (75' Cassata 6), Sanabria 5.5. All. Nicola 7.

Cagliari: Cragno 6; Pellegrini 6.5, Klavan 5.5 (77' Pereiro 5), Pisacane 5.5, Cacciatore 6 (24' Mattiello 5.5); Faragò sv (15' Walukiewicz 6), Nainggolan 6.5, Nandez 6; Ionita 5; Joao Pedro 4.5, Simeone 5. All. Maran 5.5.

Arbitro: Calvarese.

Note: ammoniti Cacciatore, Pinamonti, Simeone, Nainggolan, Pereiro, Mattiello, Radovanovic, Sturaro e Nandez.