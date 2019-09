Video gol e sintesi partita Genoa-Atalanta 1-2, gol di Muriel, Criscito e Zapata

Prima sconfitta stagionale del Genoa che in pieno recupero cede all'Atalanta di Gasperini arrendendosi ad un eurogol gol di Duvan Zapata. Primo tempo con poche occasioni, nella ripresa entra Muriel e spacca il match trasformando il rigore concesso dopo aver visionato il Var. Il Genoa non demorde e pareggia al 91' con un altro rigore concesso questa volta direttamente da Fabbri per fallo di Djimsiti su Kouamè. Criscito non sbaglia e sembrava aver trovato il gol del definitivo pareggio. E invece al 95' Zapata si inventa un gol capolavoro che non lascia scampo a Radu. 2-1 Atalanta, ma il Genoa esce dal campo a testa alta.

TABELLINO E VOTI

GENOA-ATALANTA 1-2

Reti: 64' Muriel (rig.), 91' Criscito (rig.), 95' Zapata D.

Genoa: Radu 6.5; Criscito 7, Zapata 5.5, Romero 5.5; Ghiglione 5.5 (82' Ankersen 6.5), Schone 5.5, Radovanovic 6 (70' Saponara 6), Lerager 6, Barreca 6 (82' Pandev 6); Pinamonti 6, Kouamè 6.5. All. Andreazzoli 6.5.

Atalanta: Gollini 6.5; Toloi 6, Masiello 6.5, Djimsiti 6; Gosens 6.5, Pasalic 5 (56' De Roon 6), Freuler 6, Hateboer 5.5; Ilicic 5.5 (60' Muriel 6.5), Gomez 6, Zapata 7.5. All. Gasperini 7.

Arbitro: Fabbri.

Note: ammoniti Romero, Masiello, Ilicic, Hateboer, Zapata C.