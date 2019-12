Video gol e sintesi partita Genoa-Ascoli 3-2 Coppa Italia, gol di Pinamonti, Criscito e Beretta

Passaggio del turno sì, tranquillità e soddisfazione dei tifosi no. Il Genoa vince 3-2 il quarto turno di Coppa italia contro l'Ascoli e agli Ottavi troverà il Torino. Ma non è stata una prestazione convincente, tutt'altro. Il Grifone è passato in vantaggio nel primo tempo con Pinamonti, ma si è fatto rimontare nella ripresa da due contropiedi, prima Beretta, poi l'autorete di Criscito su cross di Gerbo.

La reazione del Genoa porta fortunatamente subito al ribaltone/qualificazione evitando un'altra figuraccia stile Virtus Entella con conseguente esonero di Juric. Prima proprio Criscito sigla il 2-2, poi ci pensa Pinamonti a trovare la doppietta personale per il definitivo 3-2. Genoa avanti, ma dagli spalti non sono arrivati applausi.

TABELLINO E VOTI

GENOA-ASCOLI 3-2

Reti: 14' e 79' Pinamonti, 48' Beretta. 68' (aut.) e 72' Criscito

Genoa: Jandrei 6; Biraschi 5, Romero 5.5, Criscito 6, Pajac 6; Jagiello 5 (71' Pandev 6), Radovanovic 5.5, Cassata 5.5 (87' Rovella sv); Agudelo 6, Cleonise 5 (69' Sturaro 6), Pinamonti 7. All. Thiago Motta 5.5.

Ascoli: Lanni 6; Laverone 6, Valentini 6.5, Ferigra 5, D'Elia 6; Gerbo 6.5, Troiano 7, Brlek 6 (85' Cavion sv); Ninkovic 5.5 (49' Rosseti 5.5); Ardemagni 5, Beretta 6.5 (69' Da Cruz 6). All. Zanetti 6.5.

Arbitro: Ayroldi.

Note: ammoniti Brlek, Troiano, Biraschi, Laverone.