Video gol e sintesi partita Fiorentina-Sampdoria 2-1, gol di Pezzella, Chiesa e Bonazzoli

La Sampdoria risveglia la Fiorentina e torna all'ultimo posto in classifica. Dopo la vittoria sul Torino non c'è continuità, i blucerchiati perdono 2-1 a Firenze al termine di una brutta prestazione. Primo tempo sottotono, Ribery e Chiesa fanno ciò che vogliono e la Fiorentina al 31' va in vantaggio con Pezzella con un colpo di testa su assist proprio di Ribery. Ramirez scelto a sorpresa è un fantasma, Quagliarella out si fa sentire.

Nella ripresa DiFra cambia il match inserendo Rigoni e Bonazzoli per Ramirez e Gabbiadini e proprio Rigoni colpisce una traversa clamorosa nell'episodio che fa da sliding doors al match. Infatti poco dopo Murillo subisce ingenuamente il secondo giallo. Samp in 10 e dopo altri tre minuti sotto di due gol con Chiesa che in volata trova il 2-0. Game Over. Qui la Samp ha il merito di non arrendersi e al 79' Bonazzoli trova caparbiamente il suo primo gol in Serie A. Ma offensivamente la Samp non riuscirà più ad impensierire Dragowski. Da segnalare anche l'esordio del giovane Chabot e un rigore assegnato e tolto dal Var a Sottil per fallo di Audero nel recupero. Vince la Fiorentina, ora la Samp dovrà già pensare alla sfida di sabato con l'Inter.

TABELLINO E VOTI

FIORENTINA-SAMPDORIA 2-1

Reti: 31' Pezzella, 57' Chiesa, 79' Bonazzoli

Fiorentina: Dragowski 6; Caceres 6, Pezzella 7, Milenkovic 6; Lirola 5.5, Pulgar 6, Badelj 6.5, Castrovilli 6.5 (81' Benassi sv), Dalbert 6; Ribery 7 (73' Sottil 6), Chiesa 7 (93' Vlahovic sv). All. Montella 6.5.

Sampdoria: Audero 6.5; Bereszynski 5.5, Murillo 4.5, Colley 5.5; Depaoli 5.5, Vieira 5, Ekdal 6, Murru 5.5; Ramirez 5 (46' Rigoni 6); Caprari 5.5 (65' Chabot 6), Gabbiadini 5 (46' Bonazzoli 6.5). All. Di Francesco 5.5.

Arbitro: Doveri.

Note: espulso Murillo al 54' per doppia ammonizione; ammoniti Bereszynski, Vieira, Dalbert, Depaoli, Lirol, Sottil e Pulgar.