Video gol e sintesi partita Empoli-Genoa 1-3, gol di Kouamè, Di Lorenzo, Lazovic e Sanabria

La risposta del campo. Dopo le polemiche in seguito alla cessione di Piatek e al ko interno con il Milan, il Genoa risponde così, con una netta vittoria sull'Empoli nel Monday Night. Una vittoria perfetta, sbloccata da Kouamè e ribadita dall'eurogol di Lazovic dopo il pareggio di Di Lorenzo e dal primo sigillo di Sanabria, subito in gol all'esordio. Tre punti fondamentali per dimenticare Piatek e avvicinarsi alla salvezza.

Il Genoa si presenta ad Empoli con il solo Kouamè in attacco supportato da Bessa, partono fuori sia Pandev che il nuovo arrivato Sanabria. Due assoluti protagonisti della prima frazione, Kouamè e Radu. L'ex Cittadella trova il gol del vantaggio al 18' approfittando di una leggerezza di Veseli e superando Provedel; il portierino rossoblù è maestoso in ben tre interventi, in primis su Krunic e per ben due volte su Caputo. Il Genoa va negli spogliatoi in vantaggio, ma che Radu.

Nella ripresa succede di tutto. Il Genoa non chiude il match e al 63' nell'unico neo della partita di Radu subisce il pareggio con Di Lorenzo pronto a ribattere in rete la respinta di Radu su cross di Caputo. 1-1. Ma il Genoa è vivo, dentro Sanabria per Romulo e un minuto dopo il Genoa in contropiede ritrova il vantaggio. Bessa si fa tutto il campo e allarga per Lazovic, il serbo rientra e tira a giro sotto il sette. Gol capolavoro. 2-1. Empoli in bambola e al 73' Sanabria fa subito dimenticare Piatek sbucando sul secondo palo sul cross di Lazovic, Provedel da incubo, testa dell'ex Betis e 3-1. Partita finita. Il Genoa torna a sorridere e sale a 23 punti.

TABELLINO E VOTI

Empoli-Genoa 1-3

Reti: 18' Kouamè, 63' Di Lorenzo, 70' Lazovic, 73' Sanabria

Empoli: Provedel 4.5; Rasmussen 5, Silvestre 5, Veseli 4.5; Pasqual 5.5, Krunic 5.5 (58' Mchedlidze 5.5), Traorè 5 (74' Ucan 5), Bennacer 5.5, Di Lorenzo 6; Zajc 5 (80' Acquah sv), Caputo 6. All. Iachini 5.

Genoa: Radu 7; Criscito 7, Zukanovic 6, Romero 6.5, Biraschi 6; Lazovic 7.5 (89' Pereira sv), Veloso 6, Rolon 6 (87' Pezzella sv), Bessa 7, Romulo 6 (69' Sanabria 6.5); Kouamè 7.5. All. Prandelli 7.

Arbitro: La Penna.

Note: ammoniti Bessa, Rolon e Rasmussen.