Video gol e sintesi derby Genoa-Sampdoria 0-1, gol di Gabbiadini

Un derby che sembrava destinato allo 0-0, un derby brutto, con pochissime occasioni da gol, praticamente zero tiri in porta. E invece a cinque minuti dal termine è arrivato il gol di Manolo Gabbiadini, subentrato poco prima a Gaston Ramirez. E ancora una volta lui, esattamente come il 28 settembre 2014, ha deciso la stracittadina, sfruttando un errore in uscita del Genoa (passaggio sbagliato da Ghiglione) e un ottimo assist del migliore in campo Linetty. Il Genoa non avrebbe meritato la sconfitta, ma la squadra di Thiago Mottanon ha sfruttato le pochissime occasioni avute e ha commesso un errore imperdonabile nel finale. La Samp fa suo il derby pre natalizio e soprattutto sale a quota 15 punti togliendosi dalla zona retreocessione. Rimane invece penultimo a quota 11 punti il Genoa.

Solito spettacolo sugli spalti, ma primi colpi di scena già nel riscaldamento con Thiago Motta che perde Sturaro per un fastidio muscolare. Al suo posto Sanabria titolare. Primo tempo di poco calcio e tanti, tantissimi calci. Ghiglione ammonito dopo otto minuti, Cassata lo imita al 22'. Romero rischia grosso per un colpo su Quagliarella, non giudicato da Var. Vieira rischia il doppio giallo su Schone. Tiri in porta 0, solo due occasioni, o pseudo tali, procurate da Ramirez da una parte, e un cross insidioso per Sanabria di Pajac dall'altra. Tutto qui. Troppo nervosismo, troppa tensione e poco gioco. Prima dell'intervallo si fa male Ekdal, dentro Murillo con Depaoli che si alza sulla linea di centrocampo. Fine primo tempo. Brutto derby.

La ripresa si apre esattamente come il primo tempo, ovvero con un giallo, questa volta per Criscito. Continua una gara avara di occasioni, Cassata spreca al 57', Thiago cambia, dentro Ankersen e Jagiello per Pajac e Schone. Al 69' il primo tiro in porta, o presunto tale, con una punizione tagliata di Criscito parata da Audero. Al 75' cambia anche Ranieri, fuori la coppia Ramirez-Quagliarella, dentro Gabbiadini-Caprari. E sarà il cambio che deciderà il match. Doppia occasione persa da Sanabria, ma all'85' Ghiglione sbaglia un passaggio in ripartenza, Linetty gli ruba palla e corre via sulla sinistra, cross per Gabbiadini che dal limite incastra il pallone nell'angolino sotto la Sud. Esplode il tifo blucerchiato, Samp a sorpresa in vantaggio. Cinque minuti alla fine, Caprari sfiora il raddoppio, ultima occasione di Pinamonti. Ma non ci sarà più tempo. Genoa 0 Sampdoria 1. Tre punti pesantissimi per i blucerchiati.

TABELLINO E VOTI

GENOA-SAMPDORIA 0-1

Rete: 85' Gabbiadini

Genoa: Radu 5.5; Criscito 6 (87' Cleonise sv), Romero 6.5, Biraschi 6; Pajac 5.5 (66' Ankersen 6), Schone 5.5 (66' Jagiello 6), Radovanovic 6, Cassata 5, Ghiglione 5; Sanabria 5, Pinamonti 5. All. Thiago Motta 6.

Sampdoria: Audero 6; Depaoli 6, Ferrari 6.5, Colley 6, Murru 6; Thosrby 5.5, Vieira 5.5, Ekdal 6 (45' Murillo 6.5), Linetty 7; Ramirez 5.5 (75' Gabbiadini 7); Quagliarella 5 (75' Caprari 6.5). All. Ranieri 6.5.

Arbitro: Doveri.

Note: ammoniti Ghiglione, Cassata, Criscito, Vieira, Criscito, Ramirez, Colley, Romero e Cleonise.