Video gol e sintesi partita Cagliari-Sampdoria 4-3, gol di Quagliarella, Ramirez, Nainggolan, Joao Pedro e Cerri

Doccia fredda, anzi freddissima. La Sampdoria gioca una delle migliori partite stagionali a Cagliari nel posticipo di Serie A, si porta in vantaggio nel primo tempo, va addirittura sul 3-1, ma un black-out di un minuto la riporta sul pareggio. Sembrava già un punto stretto e invece al 96' è arrivato l'incredibile 4-3 di Cerri che punisce oltremodo la squadra di Ranieri.

Ottimo primo tempo della Samp, il Cagliari preme, ma confuso. La Samp tiene botta e passa in vantaggio al 38' con Gabbiadini lesto a procurarsi un rigore su ingenuità di Pellegrini. Dal dischetto Fabio Quagliarella torna al gol: 1-0 all'intervallo.

Nella ripresa succede di tutto. Ramirez si inventa un gol meraviglioso su assist di Quagliarella per il 2-0 al 52', il Cagliari reagisce e al 69' accorcia con il solito Nainggolan. Sampdoria ancora avanti di due gol, ancora Quagliarella, splendido tiro al volo su assist di Gabbiadini. Sembra finita. E invece la Samp si spegne. Al 75' accorcia Joao Pedro con una splendida deviazione di tacco, ma male la difesa. Un minuto più tardi nella bolgia della Sardegna Arena arriva anche il 3-3 con Thorsby che si perde Joao Pedro, anticipo secco e pareggio. Ora la partita è una polveriera, continui capovolgimenti di fronte, Ranieri manda in campo Linetty, Caprari e Rigoni, sembra fatta e invece al 96', all'ultimo respiro, Cerri svetta su un immobile Ferrari e fa esplodere Maran. 4-3 Cagliari, punizione troppo severa per la Samp che tra pochi giorni avrà l'occasione della rivincita, giovedì sarà ancora Cagliari-Sampdoria, ma questa volta per la Coppa Italia.

TABELLINO E VOTI

CAGLIARI-SAMPDORIA 4-3

Reti: 38' (rig.) e 70' Quagliarella, 52' Ramirez, 69' Nainggolan, 75' e 76' Joao Pedro, 96' Cerri

Cagliari: Rafael 6; Faragò 5.5, Pisacane 5, Klavan 5, Pellegrini 6.5; Castro 5 (57' Nandez 6.5), Cigarini 6, Rog 6 (84' Ionita sv); Nainggolan 7.5; Joao Pedro 7.5, Simeone 5 (93' Cerri 7). All. Maran 7.

Sampdoria: Audero 5.5; Murru 5.5, Colley 5.5, Ferrari 4.5, Thorsby 4.5; Jankto 6, Vieira 6, Ekdal 6 (74' Linetty 5.5), Ramirez 7 (77' Caprari 6); Gabbiadini 7 (81' Rigoni sv), Quagliarella 7.5. All. Ranieri 5.5.

Arbitro: Aureliano.

Note: ammonito Nandez, Faragò, Colley e Cerri.