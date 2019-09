Video gol e sintesi partita Cagliari-Genoa 3-1, gol di Simeone, Kouamè, Joao Pedro e autorete di Zapata

Non bastano cinque cambi nell'undici titolare, dopo il ko interno con l'Atalanta il Genoa perde anche l'anticipo della quarta giornata di Serie A con un secco 3-1 rimediato a Cagliari. Tutto nel secondo tempo, primo tempo senza occasioni, Radu compie due parate, Olsen una. Giusto pareggio.

Nella ripresa Simeone sblocca subito il match con un bel colpo di testa in anticipo su cross di Ionita. Il Genoa reagisce, ma non riesce a creare seri grattacapi a Olsen. Male i vari Favilli, Saponara e lo stesso Schone, troppo lento e privo di idee. Andreazzoli inserisce Pandev, Lerager e soprattuto Sanabria e al minuto 83' Sanabria si inventa un gran colpo di tacco per Kouamè che fulmina Olsen: 1-1. Sembra fatta, ma il pareggio dura neanche sessanta secondi perché il Cagliari si riporta in vantaggio con l'autogol di Zapata che nel tentativo di anticipare Birsa sul cross di Nandez devìa il pallone in rete: 2-1. Il Genoa esce dal campo e dopo altri due minuti il Cagliari in contropiede si ritrova due giocatori in volata da soli contro Radu, per Joao Pedro è un gioco da ragazzi: 3-1 e game over. Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa, ora testa a mercoledì, turno infrasettimanale, al Ferraris arriva il Bologna.

TABELLINO E VOTI

CAGLIARI-GENOA 3-1

Reti: 46' Simeone, 83' Kouamè, 84' Zapata (aut.), 86' Joao Pedro

Cagliari: Olsen 6; Pellegrini 6, Pisacane 6, Ceppitelli 6.5, Cacciatore 6; Ionita 7, Cigarini 6 (55' Oliva 6), Nandez 7; Castro 6.5 (78' Rog 6); Joao Pedro 7, Simeone 7 (81' Birsa sv). All. Maran 7.

Genoa: Radu 6; Criscito 5.5, Zapata 5, Biraschi 5.5; Ankersen 5.5 (74' Lerager 5.5), Schone 5, Radovanovic 5.5, Saponara 4.5 (74' Pandev 6), Pajac 5; Kouamè 6.5, Favilli 4.5 (77' Sanabria 6.5). All. Andreazzoli 5.

Arbitro: Manganiello.

Note: ammoniti Joao Pedro e Saponara.