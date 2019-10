Video gol e sintesi partita Bologna-Sampdoria 2-1, gol di Palacio, Gabbiadini e Bani

Bologna amara per la Sampdoria. Nonostante una buona prestazione i blucerchiati tornano dal Dall'Ara con zero punti e molti rimpianti. Primo tempo senza reti, nella ripresa sblocca subito il match Palacio. Gol annullato (tanti dubbi) a Quagliarella con l'intervento del Var per una posizione irregolare di Gabbiadini. Lo stesso Gabbiadini pareggia con un gran tiro su assist di Ronaldo Vieira. Nel finale Bani firma il raddoppio sugli sviluppi di un corner. Forcing finale dei ragazzi di Ranieri, ma non basta. La Samp perde e resta ultima. Mercoledì con il Lecce servirà solo vincere.

TABELLINO E VOTI

BOLOGNA-SAMPDORIA 2-1

Reti: 48' Palacio, 64' Gabbiadini, 78' Bani

Bologna: Skorupski 6; Krejci 6, Danilo 6.5, Bani 7, Mbaye 6.5; Soriano 6.5, Dzemaili 6 (67' Santander 5.5), Poli 6.5 (72' Schouten 5.5); Sansone 6.5, Palacio 7, Skov Olsen 6 (55' Orsolini 6). All. Mihajlovic.

Sampdoria: Audero 6.5, Bereszynski 5.5, Murillo 5.5, Colley 6, Murru 5; Leris 5 (46' Depaoli 6), Vieira 6.5, Bertolacci 6 (46' Ekdal 6), Jankto 5 (63' Caprari 5.5); Gabbiadini 6.5, Quagliarella 5.5. All. Ranieri.

Arbitro: Doveri.

Note: ammoniti Bereszynski, Murru, Schouten e Colley.