Video gol e sintesi partita Bologna-Genoa 1-1, gol di Destro e Lerager

Un altro punticino verso la salvezza. Il Genoa impatta 1-1 contro il Bologna, va sotto sul gol dell'ex di Mattia Destro (papera di Radu), ma pareggia con il primo gol in A di Lerager. Dominio felsineo nella ripresa, ma Radu si riscatta e blinda il pareggio.

Botta e risposta nel primo tempo, il Bologna passa con il gol dell'ex che non ti aspetti, Mattia Destro, che di testa anticipa una pessima uscita di Radu e si sblocca dopo mesi di digiuno. Reazione Genoa immediata, doppia occasione per Sanabria, ma il gol arriva con un altro nuovo acquisto, Lerager, che trasforma in gol il corner di Lazovic. 1-1.

Nella ripresa meglio il Genoa in avvio con la traversa colpita da Kouamè e una buona conclusione di Veloso, ma il finale è tutto felsineo e ci vuole un super Radu per fermare la conclusione a botta sicura di Danilo dopo che lo stesso centrale ex Udinese aveva colpito la traversa. 1-1. Un altro punticino verso la salvezza.

TABELLINO E VOTI

BOLOGNA-GENOA 1-1

Reti: 17' Destro, 33' Lerager

Bologna: Skorupski 6; Mattiello 6.5, Gonzalez 5, Danilo 6.5, Mbaye 5.5; Soriano 6.5, Pulgar 6, Poli 6.5 (77' Dzemaili 6); Edera 5.5 (69' Sansone 6), Destro 6.5 (60' Santander 6), Palacio 6.5. All. Mihajlovic 6.5.

Genoa: Radu 6; Criscito 6, Zukanovic 5.5, Gunter 5, Biraschi 6; Lerager 6.5, Radovanovic 6, Veloso 5.5 (79' Bessa sv); Lazovic 5.5 (83' Pereira sv), Kouamè 6.5 (91' Pezzella sv), Sanabria 6. All. Prandelli 6.

Arbitro: Rocchi.

Note: ammoniti Palacio, Lazovic, Mbaye e Sanabria.