VIDEO | Gol e sintesi partita Bologna-Genoa 0-3, gol di Soumaoro, Sanabria e Criscito

Sfatato il tabù. Il Genoa torna a vincere in trasferta dopo più di un anno (l'ultimo successo era datato 28 gennaio 2019, ad Empoli) e risponde sul campo ai tre punti del Lecce, restando a -3 dai salentini e soprattutto a -1 dai cugini blucerchiati. Secco 3-0 a Bologna, decisivo un primo tempo praticamente perfetto, con il primo gol italiano di Soumaoro al 28', su assist di Masiello, e il raddoppio spettacolare di Sanabria prima dell'intervallo. In mezzo la giusta espulsione di Schouten che di fatto mette in discesa la sfida. Nella ripresa il Genoa controlla il match e lo chiude al 90' con il rigore di Criscito procurato da Sturaro steso da Denswil, già ammonito ed espulso. Festa grande Genoa, la salvezza non è più un miraggio.

Primo tempo praticamente perfetto del Genoa, anche se al 13' Nicola deve già rinunciare a Goran Pandev, problemi fisici, entra Pinamonti. Il Bologna attacca, ma Perin non corre mai seri rischi e al 28' è il grifone a passare in vantaggio con un'azione orchestrata dalle new-entry della difesa, Masiello, rimasto in attacco in seguito ad un piazzato, la mette in mezzo, sbuca il piattone di Soumaoro che fulmina Skorupski. Genoa avanti, dopo sei minuti episodio cruciale, brutta entrata di Schouten su Behrami, per l'arbitro è giallo, ma viene richiamato dal Var. Rosso diretto e Bologna in 10. Il Genoa preme, Sturaro si vede respingere un gran tiro da Skorupski, ma al 44' Sanabria si inventa una discesa da urlo e in diagonale trova il 2-0. Si va all'intervallo.

Nicola toglie subito Ankersen, già ammonito, dentro Goldaniga con Biraschi spostato sulla fascia. Cartellino pesante poco più tardi per Sturaro, era diffidato, salterà Genoa-Lazio. Il Genoa si limita a controllare il match, Mihajlovic cambia l'assetto, ma il Grifone non rischia nulla. Anzi, al 90' Denswil stende in area Sturaro. Secondo giallo per lui, espulsione e rigore. Dal dischetto Criscito vale un 3-0 preziosissimo. Il Genoa ci crede.

TABELLINO E VOTI

BOLOGNA-GENOA 0-3

Reti: 28' Soumaoro, 44' Sanabria, 90' Criscito (rig.)

BOLOGNA: Skorupski 6; Denswil 4, Bani 6 (61' Dominguez 5), Danilo 4, Tomiyasu 5.5; Poli 5, Schouten 4; Orsolini 5 (61' Skov Olsen 5.5), Svanberg 5.5 (79' Juwara sv), Barrow 6; Palacio 5.5. All. Mihajlovic.

GENOA: Perin 6; Masiello 6.5, Soumaoro 7, Biraschi 6; Criscito 7, Behrami 6.5, Sturaro 7, Radovanovic 6.5 (75' Cassata 6), Ankersen 5.5 (46' Goldaniga 6); Sanabria 7, Pandev sv (13' Pinamonti 6). All. Nicola 7.

Arbitro: Massa.

Note: espulsi Schouten al 34' per fallo violento e Denswil all'89' per doppia ammonizione; ammoniti Ankersen, Goldaniga, Sturaro, Denswil, Soumaoro, Dominguez e Cassata.