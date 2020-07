VIDEO | Gol e sintesi partita Atalanta-Sampdoria 2-0, gol di Toloi e Muriel

Conto questa Atalanta c'è davvero poco da fare. La Sampdoria regge 75 minuti, ma crolla nel finale sotto i colpi di Toloi e dell'ex Muriel. Eppure non era stata una brutta Samp, tutt'altro.

Ranieri aveva impostato la squadra con un assetto difensivo e il solo Gabbiadini davanti, ma qualche sortita offensiva i blucerchiati la hanno anche avuta, una su tutte il bolide di Gabbiadini nel primo tempo, ma Gollini si è sempre fatto trovare pronto. C'è voluto invece un ottimo Audero per tenere il risultato sullo 0-0 nel primo tempo, ma nonostante le innumerevoli occasioni, l'Atalanta sembrava essere imbrigliata dalla Samp.

Così però non è stato nella ripresa, i cambi hanno fatto la differenza. Ranieri, nervoso, espulso. Gasperini tira fuori dal cilindro i soliti due, Malinovski e Muriel. Il primo confeziona l'assist da corner per la zuccata di Toloi (Murru sovrastato). Il secondo fulmina Audero con un tiro dal limite dell'are di rara precisione. La Samp ci riprova nel finale, ma Thorsby si vede sbarrare la strada da Gollini. Finisce così. Rinviato ancora una volta il rientro in campo di Quagliarella, la classifica ora dice +5 sul Genoa, attualmente terzultimo. Domenica a Udine sarà un nuovo scontro diretto fondamentale.

TABELLINO E VOTI

ATALANTA-SAMPDORIA 2-0

Reti: 75' Toloi, 85' Muriel

ATALANTA: Gollini 6.5; Djimsiti 6 (52' De Roon 6.5), Caldara 5.5, Toloi 7; Gosens 6 (86' Castagne sv), Pasalic 6 (69' Muriel 7), Freuler 5.5, Hateboer 6; Gomez 6.5, Ilicic 5 (69' Malinovski 6.5), Zapata 5.5 (86' Sutalo sv). All. Gasperini.

SAMPDORIA: Audero 6.5; Bereszynski 5.5, Yoshida 6, Colley 6.5, Murru 5; Depaoli 6 (91' D'Amico sv), Ekdal 6 (82' La Gumina sv), Thorsby 6.5, Linetty 6.5, Jankto 6 (82' Augello sv); Gabbiadini 6.5 (82' Ramirez sv). Ranieri 6.5.

Arbitro: Giua.

Note: espulso Ranieri al 66' per doppia ammonizione per proteste; ammoniti Djimsiti, Thorsby, Jankto, Gasperini, Bereszynski e Castagne.