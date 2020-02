Video gol e sintesi partita Atalanta-Genoa 2-2, gol di Toloi, Criscito, Sanabria e Ilicic

Dopo le polemiche dovute al solito calciomercato rossoblù, il Genoa risponde sul campo con un gran bel 2-2 sul difficile campo dell'Atalanta. Tutto nel primo tempo, con Criscito che si mette alle spalle la settimana più difficile con il rigore che pareggia il vantaggio di Toloi. Sanabria che raddoppio dopo un gran cross di Sturaro e Ilicic che pareggia. E siamo solo al 35'. Nella ripresa grande sofferenza, soprattutto nel finale per via di una inferiorità numerica dovuta al doppio giallo sventolato a Behrami. Ma il Genoa tiene e porta a casa un punto preziosissimo.

Primo tempo scoppiettante, succede di tutto. Dopo 13 minuto sugli sviluppi di un corner Toloi porta in vantaggio l'Atalanta. Ma la reazione del Genoa è immediata, calcio di rigore di Hateboer su Sturaro. Dal dischetto il riscatto di Criscito che mette alle spalle una settimana difficile realizzando un rigore pesantissimo: 1-1. Super Genoa, al 33' arriva addirittura il vantaggio con Biraschi steso al limite, la palla arriva a Sturaro, cross preciso per Sanabria che anticipa Toloi: Genoa avanti a Bergamo. Ma il vantaggio dura solo due minuti, super azione nerazzurra, Zapata la mette dentro, Ilicic si stacca da Masiello e sigla il 2-2. Intervallo, ma buon Genoa.

Nella ripresa l'Atalanta preme e cambia i suoi uomini inserendo Freuler, Malinovsky e nel finale Muriel. Occasionissima per Gosens, il Genoa tiene. Ci prova anche Djimsiti, non va. All'83' si complica la situazione con il secondo giallo sventolato a Behrami. Genoa in 10. Sofferenza totale, Toloi, Freuler e un flipper impazzito mettono i brividi a Perin. Ma la gara resta su un 2-2 che sa di vittoria.

TABELLINO E VOTI

ATALANTA-GENOA

Reti: 13' Toloi, 19' Criscito (rig.), 33' Sanabria, 35' Ilicic

Atalanta: Gollini 6; Djimsiti 6, Palomino 5.5, Toloi 6.5; Gosens 6.5, De Roon 5, Pasalic 5 (54' Freuler 6), Hateboer 5; Ilicic 6.5 (76' Muriel 5.5), Gomez 6; Zapata 7 (63' Malinovsky 5.5). All. Gasperini 6.

Genoa: Perin 7; Masiello 5.5, Romero 6, Biraschi 6; Criscito 6.5, Schone 6.5, Sturaro 6.5, Behrami 5, Ghiglione 6 (92' Goldaniga sv); Pinamonti 6 (86' Destro sv), Sanabria 7 (83' Cassata sv). All. Nicola 7.

Arbitro: Massa.

Note: espulso all'82' Behrami per doppia ammonizione; ammoniti Pasalic, Romero, De Roon, Cassata, Perin e Criscito.