Video e sintesi partita Genoa-Frosinone 0-0

Scialbo pareggio. Il Genoa non va oltre allo 0-0 con il Frosinone, secondo 0-0 consecutivo dopo quello di Verona con il Chievo. Non entusiasma questo contro i ciociari soprattuto per la superiorità numerica non sfruttata per quasi un'ora di gioco (rosso a Cassata al 34'). In ogni caso si tratta del sesto risultato utile consecutivo e i punti in classifica sono 30. Ora testa a sabato, quando il Genoa farà visita al Parma.

Il Frosinone prova a replicare la partita vinta al Ferraris con la Samp, pressing altissimo e il Genoa va subito in difficoltà. Poche occasioni per i rossoblù, ci prova Sanabria su punizione, ma niente di più. Al 34' però il Frosinone dà una mano al Genoa con il doppio giallo per Cassata. Potrebbe iniziare una nuova gare e invece il Genoa dimostra di non essere in gran giornata.

Prandelli manda in campo Pandev per Biraschi, presenza numero 400 per il macedone in Serie A, ma in attacco i rossoblù combinano poco. Addirittura è il Frosinone a sfiorare il vantaggio con la traversa di Paganini. Dentro anche Dalmonte, ma l'occasione è sui piedi di Lerager che nel recupero apre il piattone e sfiora il gol del vantaggio. Niente da fare. Il muro ciociaro regge. Genoa 0 Frosinone 0

TABELLINO E VOTI

Genoa-Frosinone 0-0

Genoa: Radu 6; Biraschi 6 (46' Pandev 5), Romero 6.5, Zukanovic 6, Criscito 6; Lerager 6.5, Radovanovic 5.5, Bessa 5.5; Lazovic 6, Kouamè 5 (78' Dalmonte 6), Sanabria 5.5. All. Prandelli 5.5.

Frosinone: Sportiello 6.5; Goldaniga 6, Salamon 7, Capuano 6.5; Paganini 6.5, Chibsah 6.5, Viviani 5.5 (55' Maiello 6), Cassata 4, Molinaro 6.5; Ciano 6 (89' Gori sv), Pinamonti 5 (73' Ciofani 6). All. Baroni 6.5.

Arbitro: Mariani.

Note: espulso Cassata al 34' per doppia ammonizione; ammoniti Viviani, Zukanovic, Kouamè e Ciofani.