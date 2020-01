Video e sintesi partita Fiorentina-Genoa 0-0, rigore sbagliato da Criscito

Esattamente come il 26 maggio, Fiorentina-Genoa termina nuovamente 0-0, ma questa volta sono due punti persi per il Genoa che in avvio di gara fallisce un calcio di rigore con Criscito (al primo errore in carriera dal dischetto) e nel finale spreca un'occasione clamorosa con Pinamonti a tu per tu con Dragowski. Punto prezioso, ma resta il rammarico per non aver sfruttato la ghiotta occasione di vincere.

Genoa ben messo in campo, Favilli si muove molto, Schone inventa e al 15' c'è già l'occasionissima, con Favilli steso in area da Pezzella: è rigore. Dal dischetto si presenta Criscito, fino a quel momento infallibile dal dischetto, ma il tiro non è dei migliori e Dragowski di piede respinge il penalty. Si resta sullo 0-0. La Fiorentina si rende pericolosa con Cutrone e Chiesa, colpisce una traversa con Milenkovic, ma Perin porta i suoi all'intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa la gara continua su un sostanziale equilibrio, iniziano i cambi, dentro Vlahovic per Cutrone, Nicola cambia l'attacco inserendo prima Sanabria per uno spento Pandev, poi Pinamonti per un buon Favilli. Nella Fiorentina dentro anche Eysseric per Castrovilli, con l'ex Nizza che chiama alla parata Perin. La sfida si accende, Chiesa scherza con Criscito e conclude pericolosamente, ma le occasioni nel finale sono tutte del Genoa. Clamoros autogol tentato da Milenkovic, salva Dragowski, il portiere si supera poco dopo sul colpo di testa di Biraschi e soprattutto sul contropiede di Pinamonti respingendo di piede la sua conclusione. Poche occasioni nel recupero, il Genoa stringe i denti e porta a casa un buon punticino, ma il rammarico resta.

TABELLINO E VOTI

FIORENTINA-GENOA 0-0

FIORENTINA: Dragowski 8; Caceres 5.5, Milenkovic 5.5, Pezzella 5; Venuti 5.5 (82' Olivera sv), Benassi 6, Castrovilli 6 (65' Eysseric 6), Pulgar 5.5, Lirola 6.5; Cutrone 6 (59' Vlahovic 5.5), Chiesa 6. All. Iachini 5.5.

GENOA: Perin 6.5; Criscito 5, Romero 6, Biraschi 7; Barreca 5, Schone 6.5, Behrami 5.5 (90' Jagiello sv), Sturaro 6, Ghiglione 6; Favilli 6.5 (70' Pinamonti 5), Pandev 5 (62' Sanabria 5.5). All. Nicola 6.5.

Arbitro: Orsato.

Note : al 15' Dragowski para un rigore a Criscito; ammoniti Pezzella, Schone, Milenkovic, Favilli, Venuti, Sturaro e Caceres.