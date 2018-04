Venezia-Entella 2-0: Virtus in crisi, sconfitta pesante in laguna

Brutto martedì sera per la Virtus Entella. I chiavaresi vanno ko anche nel turno infrasettimanale contro il Venezia e complicano notevolmente la classifica. Basta un gol per tempo ai ragazzi di Inzaghi in vantaggio nel primo con Geijo e sul 2-0 nella ripresa con Falzerano.

Virtus che resta in zona playout, retrocessione diretta ad un solo punto di distanza e soprattutto, complice la vittoria della Pro Vercelli, ultimo posto a tre lunghezze. E sabato ci sarà proprio la trasferta di Vercelli.

TABELLINO

Venezia-Virtus Entella 2-0

Reti: 27' Geijo, 60' Falzerano

Venezia: Audero; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Garofalo, Pinato, Stulac, Falzerano, Frey (36' Bruscagin); Geijo (87' Geijo), Litteri (72' Zigoni). All. Inzaghi.

Virtus Entella: Iacobucci; Pellizzer, Ceccarelli, Cremonesi; Belli (68' Curraino), Icardi, Acampora (76' Nizzetto), Crimi, Gatto; Aramu, La Mantia (57' Petrovic). All. Aglietti.

Arbitro: Piscopo.

Note: ammoniti Ceccarelli, Cremonesi e Crimi.