Trofeo Frigerio: il gotha della marcia a Genova

Il Gruppo Città di Genova è lieto di annunciare che a Genova si svolgerà la Prima tappa del 49° trofeo nazionale di marcia giovanile Ugo Frigerio, aperta alla partecipazione internazionale e all'assegnazione del Trofeo Entsorga.

La manifestazione è confermata per domenica 4 febbraio 2018 e, come nelle scorse edizioni, vede alla partenza un numero considerevole di atleti. Nelle ultime tre edizioni a Genova sono state realizzate le migliori prestazioni cronometriche mondiali dell'anno sui 10 chilometri da parte del medagliato olimpico, il cinese Wang Zhen.

La manifestazione si presenta di notevole impatto promozionale sotto il profilo sportivo, con la presenza di atleti internazionali di prestigio e richiamo in una realtà in cui la disciplina sta sviluppandosi con importanti progetti rivolti ad atleti di elite ma soprattutto rivolgendosi all'attività giovanile, vero obiettivo del trofeo Frigerio iniziativa votata alla ricerca di nuovi giovani talenti per la nostra nazionale, tradizionale bacino di innumerevoli risultati di prestigio mondiale.

È stata confermata la presenza di quasi tutta la nazionale olimpica cinese guidata dal mitico Sandro Damilano (preparatore del team cinese), con ben tre medaglisti olimpici ma sarà presente anche il campione italiano Stefano Chiesa. L'evento ha inoltre una importante valenza pubblicitaria sotto il profilo turistico, con la presenza di atleti, dirigenti e appassionati da ogni parte d'Italia, che inevitabilmente rappresentano una risorsa per le attività locali.