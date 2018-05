Triathlon di Genova annullato per concomitanza con altro evento

Il triathlon sprint di Genova, previsto a calendario per il 24 giugno 2018, non potrà essere effettuato a causa della concomitanza con altro evento in programma nello stesso giorno e nella medesima area destinata alla manifestazione, ovvero lo spettacolo Alcatraz di Psychiatric circus, alla sua ultima replica proprio domenica 24.

Il responsabile organizzazione Stefano Diana fa sapere che sono state valutate eventuali soluzioni logistiche alternative che non risultano però idonee allo svolgimento di una manifestazione in tutta sicurezza e in osservanza delle norme di regolamento Fitri e di ordine pubblico.

Le quote di iscrizione verranno integralmente rimborsate. Sarà cura dell'organizzazione contattare gli atleti iscritti per procedere al rimborso.