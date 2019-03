Cus Genova: ricchi premi per il torneo di pallavolo

Nuovo anno, nuova edizione del torneo universitario di pallavolo del Cus Genova. Sabato 11 maggio 2019 andrà in scena una giornata di sport e divertimento al Palacus, in cui verranno allestiti ben tre campi per permettere a tutti gli studenti iscritti di sfidarsi, con tanto di aperitivo con focaccia e vino bianco offerti nel pomeriggio.

Lo scopo del torneo, essendo una giornata soprattutto dedicata al divertimento, sarà quello di far giocare più partite possibili a ogni squadra, con un tabellone che verrà organizzato una volta che chiuderanno le iscrizioni. Un torneo di pallavolo 6 contro 6 con l'obbligo di avere sempre almeno una ragazza in campo.

Quanto costa iscriversi? La spesa per ogni squadra è di 60 euro e il termine per le iscrizioni è lunedì 6 maggio alle ore 17.30. Verranno accettate un massimo di 16 squadre. Saranno garantiti vari premi alle prime quattro squadre classificate:

1° posto: coppa + buono kaysun + abbigliamento adidas + gadget

2° posto: coppa + abbigliamneto adidas + kit Proaction (borraccia e sali minerali)+ gadget

3° posto: coppa + maglietta pantaloncino Cus + gadget

4° posto: Gadget Cus

Il primo premio vede l'importante contributo di Kaysun Centri Estetici e Parrucchieri, partner Gold della manifestazione, che garantisce per ogni giocatore un buono utilizzabile per tre sedute laser di epilazione definitiva convertibili in 100 euro di buono per qualsiasi altri servizio.

Qui il link per iscrivere la squadra, qui il link per sottoscrivere la Cus Card e infine in questa pagina potrete trovare tutti gli sconti e agevolazioni che essa garantisce. Tra i tanti benefici anche la posibilità di iscriversi ai Mi Games di luglio a Genova e Santa Margherita Ligure con il 10% di sconto (qui la presentazione della convenzione).

Un grazie speciale a tutti gli altri partner: Mi Games BeeBad Energy Drink, Quality Beer Academy, Farmacia della Commenda, Autoscuole Gruppo Zena, Luna Piena Bistrot, ProAction e GenovaToday.