Ternana-Entella 0-1: colpo gobbo firmato La Mantia, la Virtus respira

La Virtus Entella respira. Vittoria fondamentale dei liguri contro il fanalino di coda Ternana, decide il match la rete di La Mantia a quattro minuti dal termine. Tre punti pesantissimi con i ragazzi di Aglietti che agganciano il Brescia e momentaneamente anche il Novara.

Primo tempo senza reti, ma c'è solo la Ternana in campo con Iacobucci chiamato più volte al miracolo. Nella ripresa la musica non cambia, pali e traverse negano il gol agli umbri e proprio quando meno te l'aspetti, all'86' il liscio di Valjent libera La Mantia che trova il gol da tre punti. Ternana 0 Entella 1, la Virtus respira.

TABELLINO

Ternana-Entella 0-1

Rete: 86' La Mantia

Ternana (3-4-1-2): Plizzari; Vitiello, Rigione, Valjent; Defendi (83' Finotto), Signori, Angiulli, Statella; Tremolada (75' Piovaccari); Montalto, Carretta (90' Albadoro). All. Mariani.



Entella (4-3-1-2): Iacobucci; Belli (61' Gatto), Cremonesi, Ceccarelli, Aliji; Acampora, Eramo, Benedetti; Nizzetto (79' Ardizzone); La Mantia, De Luca (67' Aramu). All. Aglietti.



Arbitro: Nasca.



Note: espulso al 93' Rigione per doppia ammonizione; ammoniti Vitiello, Statella, Acampora e Ceccarelli