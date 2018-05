Stragenova: il "fiume" a Fossatello non ferma Rity e Quaglia

Una mattinata di sole ha fatto da cornice alla Stragenova, corsa competitiva e non, partita da piazza De Ferrari alle 9.30 di domenica 27 maggio 2018. A tagliare per primo il traguardo è stato Mohamed Rity, tesserato Delta Spezioni, che ha fermato il cronometro poco dopo i 33 minuti (33.04).

A seguire tre portacolori della Cambiaso e Risso, Carlo Pogliani (34.14), Matteo Pezzana (35.17) e Luca Campanella (35.30). Fra le donne la spunta, come da pronostico, Emma Quaglia, undicesima in classifica generale con un tempo di 36.58. Seconda Emanuela Mazzei (41.07), terza Stefania Arpe in 41.34. Buona prova anche da parte del consigliere comunale, Federico Bertorello.

La corsa è stata movimentata, ma non interrotta, dalla rottura di un idrante in via San Siro, con una copiosa perdita di acqua che si è riversata giù da via di Fossatello.