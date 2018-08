Stochino trionfa nella Coppa del Mondo in acque libere e dedica la vittoria a Genova

Edoardo Stochino ha vinto la Coppa del Mondo Open Water Grand Prix Fina. Il secondo posto ottenuto in Macedonia, ultima tappa del Circuito, consacra il campione tesserato Nuotatori Genovesi e Polizia, sull'Olimpo del nuoto in acque libere. Sul limpido Lago di Ohrid ha nuotato i 25 chilometri della gara con grande intelligenza, in un arrivo complicato, con sette nuotatori in linea, negli ultimi 800 metri ha occupato la corsia di sinistra ed è andato a toccare per secondo, alle spalle di Francesco Ghettini, davanti ad Andrea Bianchi.

Il commento del tecnico Filippo Tassara appena sceso dalla barca con cui, come sempre, lo ha seguito. «Una bella gara. Siamo molto felici. Edo è maturo, riesce a gestire la prestazione guardandosi intorno e ascoltando il suo corpo. Ci siamo accorti che stava andando in crisi e abbiamo corretto l'alimentazione, passando a una frequenza da quindici e cinque minuti”.

Acqua intorno ai 24 gradi, poi pioggia e calo delle temperature, all'arrivo la cerimonia di premiazione alla presenza del Primo Ministro macedone. Per Edoardo Stochino è il secondo titolo dopo quello conquistato due anni fa, il che significa riconfermarsi, straordinariamente.

«È andata bene, sono un po' stanco - le sue prime parole - ma sono molto contento. La gara è andata bene e il titolo conquistato fa la differenza. Riconfermarsi non è mai facile. Dovevo stare dentro i primi sette e ci sono riuscito. I ringraziamenti sono per Filippo Tassara, per i Nuotatori Genovesi e per le Fiamme Oro, come sempre, sono loro che mi danno la possibilità di fare tutto questo. A 31 anni essere lì non è facile e lo devo anche a loro. La dedica anche se può sembrare banale è per Genova. Anche in questi momenti di gioia il pensiero va lì: quello che è successo è una tragedia immane. Penso che per chi sia personalmente coinvolto possa dire 'e a me cosa cambia', ma vorrei tenere alta l'attenzione e fare sentire loro la mia vicinanza. Sono a disposizione, se posso dare una mano ci sono sempre e in prima persona, non mi tiro indietro».