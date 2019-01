Presenze allo stadio: cresce il Genoa, crolla la Samp

Aumentano le presenze negli stadi italiani, ma Genova va in controtendenza, almeno per quello che riguarda la sponda blucerchiata. Lo rivelano i dati elaborati dall'Osservatorio Calcio Italiano sulla base del database online di Stadiapostcards.

Complessivamente nel girone di andata del campionato di Serie A 2018/2019 gli spettatori sono cresciuti del 3,2% con una media spettatori pari a 25.500, il miglior dato registrato negli ultimi 5 anni nel nostro Paese. A guidare la classifica degli spettatori delle gare casalinghe è, per il quinto anno consecutivo, l'Inter con 62.281 paganti, pari a un incremento dell'8,3% rispetto all'anno precedente. Segue il Milan con 52.977 (+0.5%) e completa il podio la Juventus con 40.020 (+1,8%), Nella Top 5 anche Roma (38.556, +2,9%) e Lazio (34.603, + 11.6%). La crescita maggiore, invece, si è registrata a Firenze con un incremento del 20,6% e 31.457 spettatori di media.

Per quello che riguarda le genovesi il Genoa conferma la tendenza nazionale con una crescita del 3,1% e una media spettatori di 21.602 che valgono al Grifone l'ottavo posto in classifica. In calo invece le presenze in casa Samp dove si registra un calo del 3,9% e una media di 19.373 un dato che sorprende anche alla luce degli ottimi risultati sul campo della formazione di Giampaolo nel girone di andata. Presenze in calo anche a Napoli (-24,9% e una media di 32.356 spettatori).