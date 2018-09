Amichevoli: poker Genoa all'Alessandria, Samp sconfitta dallo Spezia

Campionato di Serie A fermo per gli impegni della Nazionale, spazio quindi alle amichevoli per Genoa e Sampdoria. Bene i rossoblù che hanno travolto 4-0 l'Alessandria, male invece i blucerchiati che, a sorpresa, sono stati battuti 2-1 dallo Spezia.

Alessandria-Genoa 0-4

Tutto facile per la squadra di Ballardini contro l'Alessandria, squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C con ambizioni di alta classifica. La gara si sblocca dopo soli due minuti per un'autorete di Prestia, poi raddoppia Medeiros con una punizione che si insacca all'incrocio dei pali e cala il tris Mazzitelli con un gran tiro al volo nell'angolino basso, ancora nel primo tempo. Nella ripresa c'è spazio per il 4-0 di Pereira. L'Alessandria ha indossato una maglia per ricordare le vittime della tragedia di Ponte Morandi.

Spezia-Sampdoria 2-1

Sconfitta inattesa invece per la Sampdoria, di scena al Picco per l'ottava edizione del trofeo "Mattia e Ilaria" dedicato a due tifosi degli Aquilotti scomparsi prematuramente e quest'anno anche occasione per ricordare le 43 vittime del crollo di Ponte Morandi a cui sarà devoluto l'incasso dei biglietti venduti e il ricavato dell'asta sulle magliette indossate dai giocatori. Sampdoria in vantaggio nella prima frazione di gioco con Barretto che al 16' trova il gol su assist di Caprari, ma gli spezzini ribaltano tutto prima del riposo. Al 34' l'ex Cosenza Okereke trafigge Rafael agguantando il pareggio, poi ribalta tutto l'ex Genoa Galabinov su calcio di rigore concesso per un fallo di mano del giovane Peeters.