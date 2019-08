Serie B, Entella-Livorno: si inizia, le probabili formazioni

Si riparte. Sabato 24 agosto rinizia la Serie B anche per la Virtus Entella. Grande fermento a Chiavari per il ritorno in cadetteria, una cadetteria negata nella passata stagione per le note vicissitudini. Ora è tempo di scendere in campo, alle ore 21.00 il calcio d'inizio al Comunale per Entella-Livorno, sfida insidiosa contro l'ex Roberto Breda. Boscaglia vuole iniziare col piede giusto.

QUI CHIAVARI Dubbi in attacco, Mancosu favorito su De Luca, Morra e l'ex Cittadella Schenetti completano il reparto offensivo. Crimi, Paolocci e Nizzetto a centrocampo. In difesa Coppolaro, Pellizzer, Chiosa e Sal.

QUI LIVORNO Breda sceglie Raicevic e Mazzeo in attacco. Sulla destra l'esordio dell'ex Palermo Morganella. A centrocampo capitan Luci con Agazzi. Rocca sulla trequarti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ENTELLA: Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Crimi, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Morra, De Luca. All. Boscaglia.

LIVORNO: Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Bogdan; Morganella, Luci, Agazzi, Gasbarro; Rocca; Mazzeo, Raicevic. All. Breda.

Arbitro: Amabile di Vicenza.

Calcio d'inizio: sabato ore 21.00, stadio Comunale di Chiavari (diretta Dazn).