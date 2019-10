Crotone-Entella, niente rinvio, si gioca: le probabili formazioni di Boscaglia e Stroppa

Settima giornata di Serie B, dopo l'ottimo punto di Benevento la Virtus Entella è impegnata in un'altra difficile trasferta sul campo del Crotone. Un Crotone reduce dall'ottima vittoria per 3-0 sul campo del Pescara. Crotone che aveva chiesto, ma non ottenuto, il rinvio della gara per il grave lutto che ha colpito la squadra con la morte del preparatore atletico Sergio Mascheroni.

Boscaglia ha dubbi sulle fasce, con Sernicola che dopo il gol del Vigorito insidia Coppolaro. Per il resto pochi cambiamenti rispetto a domenica. Calcio d'inizio sabato alle ore 15.00, importante fare punti per andare alla pausa per le nazionali con fiducia. Alla ripresa, sabato 19 ottobre, ci sarà Entella-Trapani

LE PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE: Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Messias, Simy. All. Stroppa.

ENTELLA: Contini; Sernicola, Pellizzer, Chiosa, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Morra, Mancosu. All. Boscaglia.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Calcio d'inizio: sabato, ore 15.00, stadio Ezio Scida, Crotone.