Cremonese-Entella, probabili formazioni: Virtus a caccia del colpaccio

Sabato, tempo di Serie B. Dopo l'ottimo esordio casalingo con il Livorno, la Virtus Entella è pronta per affrontare il big-match di giornata contro la Cremonese. Entrambe hanno vinto il primo turno, chiavaresi contro i labronici, mentre per la Cremonese è arrivato un successo in extremis a Venezia con la punizione di Castagnetti.

Sfida difficile, la Virtus Entella di Boscaglia dovrebbe confermare l'undici sceso in campo contro il Livorno ad esclusione di Eramo rimpiazzato da Crimi. Cremonese con dubbi in attacco, Montalto e Palombi si contendono la maglia al fianco di Ciofani.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE: Agazzi; Caracciolo, Dos Santos, Ravanelli; Mogos, Arini, Castagnetti, Deli, Migliore; Palombi, Ciofani. All. Rastelli.

VIRTUS ENTELLA: Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Crimi, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Morra, Mancosu. All. Boscaglia.

Arbitro: Baroni di Firenze.

Calcio d'inizio: sabato 31 agosto ore 21.00, stadio Zini, Cremona (diretta Dazn)