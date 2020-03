Serie A, tutti i possibili scenari per Genoa e Sampdoria

Tutto rinviato al 23 marzo. Il Consiglio Federale straordinario convocato per la giornata di oggi, martedì 10 marzo, in seguito al decreto ministeriale ha ratificato la sospensione fino al 3 aprile di tutte le competizioni, Serie A compresa, ma ha preferito posticipare al 23 marzo ogni decisione su come concludere l'attuale campionato.

Quattro i possibili scenari.

A Qualora l'Italia dovesse superare l'emergenza e l'attività sportiva venga ripresa dopo il 3 aprile il campionato potrebbe essere ultimato, ma resta da capire quando recuperare le due giornate. L'ipotesi più accreditata è quella di recuperarle il 20 e 31 maggio, ma con inevitabile slittamento ad agosto della Coppa Italia. Ma tanto dipenderà dallo slittamento/rinvio di Euro 2020. In tal caso quindi Genoa e Sampdoria riprenderebbero il proprio campionato ad Aprile rispettivamente contro Udinese e Spal.

B In caso di NON conclusione del campionato la prima ipotesi è quella di far riferimento alla classifica per come è maturata fino ad ora. Quindi Genoa e Sampdoria salve. Scudetto alla Juventus, in Champions Lazio, Inter e Atalanta. Retrocesse Lecce, Spal e Brescia, ma con i salentini che potrebbero avvalersi del fatto che non ci sarebbero i playoff in B e quindi essere ripescati.

C In caso di NON conclusione del campionato la seconda ipotesi è quella di un playoff per assegnare lo scudetto e un playout per stabilire le retrocesse. Qui sicuramente il Genoa rischierebbe uno spareggio con il Lecce, ma qualora la formula adottata preveda l'inserimento di più squadre (Spal e o Brescia per esempio) a rischiare sarebbe anche la Sampdoria. Juve e Lazio sicuramente al playoff, difficile capire se anche Inter e Atalanta potrebbero rientrarci.

D In caso di NON conclusione del campionato la terza ipotesi sarebbe quella della NON assegnazione di alcun titolo, annullando di fatto la stagione in corso e mandando in Champions League ed Europa League le attuali squadre in ordine di classifica. In tal caso non è stato chiarito come si possa procedere per la retrocessione, ma è probabile che vengano retrocesse solamente le ultime due classificate. In tal caso quindi Genoa e Samp salve.